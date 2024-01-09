吳欣盈上《夜夜秀》太爆笑！猜阿堂鹹粥35元　精準看穿柏金包行情

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影片最後，主持人賀瓏邀請吳欣盈來玩一個「物價考驗」，題目會秀出圖片，並且賀瓏跟吳欣盈都要寫出「心中認為的價格」，誰的誤差範圍最小誰就可以拿到該題的分數，其中題目包括許多平民都會接觸到的東西，像是七七乳加巧克力、超商大冰美、珍珠奶茶、台鐵排骨便當、台南名店阿堂鹹粥等，結果吳欣盈僅答對七七乳加巧克力價格20元，其他像是超商大冰美45元吳欣盈猜25元、阿堂鹹粥一碗180元吳欣盈則認為只要35元，笑翻所有觀眾。
題目來到最後兩題，主持人Albee詢問，位於台北市6坪小套房租金要多少時，吳欣盈認為在4樓又沒電梯，空間比較小可能月租是6800元，賀瓏則猜1.2萬元，引起全場觀眾騷動，結果公佈答案是1.5萬元，賀瓏也說「副總統！你看我們過得多苦啊！」主持人Albee也說「現在6800大概只能租到雅房而已」。
最後一題更精彩，題目秀出粉紅色的愛馬仕柏金包，結果吳欣盈回答60萬，賀瓏則寫下8萬，看到吳欣盈的答案之後驚訝的說「這麼貴？」吳欣盈補充「這個要看皮的材質，還有哪一年份推出，是全新還是二手的」結果公佈答案，正確價格為65萬8千元，讓吳欣盈拿下該題分數，不過最後仍然是賀瓏獲勝，吳欣盈則必須按照打賭，必須在投票日當天帶著賀瓏的馬克杯以及胸章去投票。
影片曝光後，不少觀眾全部笑翻「看到阿堂鹹粥35元，我真的是笑到不行」、「吳欣盈表現得很好，做自己就對了，真的不需要假裝自己是庶民」、「本身就出生在上流社會，硬要裝庶民也沒必要，做自己就好了！」、「現在庶民不庶民不重要，親民才是最重要的」、「真的，不需要猜精品包時假裝不懂，實際上吳欣盈的生長環境就是這樣，很有效果」。