吳欣盈上《賀瓏夜夜秀》暢飲Johnnie Walker　被酸這句差點走人

吳欣盈上《夜夜秀》太爆笑！猜阿堂鹹粥35元　精準看穿柏金包行情

▲ 民眾黨副總統候選人吳欣盈登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，也獲得廣大網友好評。（圖／薩泰爾提供）
▲ 民眾黨副總統候選人吳欣盈登上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，也獲得廣大網友好評。（圖／薩泰爾提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選決戰倒數4天，各候選人都在全台進行車掃、造勢晚會的活動，拉票拉到最後一刻！而繼國民黨副總統候選人趙少康上了脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》獲得好評之後，日前輪到民眾黨副總統候選人吳欣盈也登上該舞台，其中訪談一個環節當中，主持人賀瓏跟吳欣盈大PK猜猜看民生物價，結果吳欣盈答錯許多庶民題，但對愛馬仕柏金包價格卻是相當的了解，笑翻不少觀眾，也有人直言「根本不用演庶民的人設，做自己肯為國家做事才是最重要的」。

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吳欣盈最近在副總統辯論會上受到賀瓏的邀請，詢問是否能在1月6日登上最新一集《賀瓏夜夜秀》當嘉賓，吳欣盈當時回答「如果時間允許就可以」，果然在最新一集當中赴約，也在訪談過程當中講述自己的理念、如何成為副手的過程，以及如果沒有當副總統候選人原本是想當心臟外科醫師、考古學家等等。

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈登上《賀瓏夜夜秀》分享參選心路歷程。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲民眾黨副總統候選人吳欣盈登上《賀瓏夜夜秀》分享參選心路歷程。（圖/薩泰爾娛樂YT）
影片最後，主持人賀瓏邀請吳欣盈來玩一個「物價考驗」，題目會秀出圖片，並且賀瓏跟吳欣盈都要寫出「心中認為的價格」，誰的誤差範圍最小誰就可以拿到該題的分數，其中題目包括許多平民都會接觸到的東西，像是七七乳加巧克力、超商大冰美、珍珠奶茶、台鐵排骨便當、台南名店阿堂鹹粥等，結果吳欣盈僅答對七七乳加巧克力價格20元，其他像是超商大冰美45元吳欣盈猜25元、阿堂鹹粥一碗180元吳欣盈則認為只要35元，笑翻所有觀眾。

▲吳欣盈猜台北市6坪小套房月租金6800元，讓主持人賀瓏也笑說「副總統！你看我們過得多苦啊！」（圖/薩泰爾娛樂）
▲吳欣盈猜台北市6坪小套房月租金6800元，讓主持人賀瓏也笑說「副總統！你看我們過得多苦啊！」（圖/薩泰爾娛樂YT）
題目來到最後兩題，主持人Albee詢問，位於台北市6坪小套房租金要多少時，吳欣盈認為在4樓又沒電梯，空間比較小可能月租是6800元，賀瓏則猜1.2萬元，引起全場觀眾騷動，結果公佈答案是1.5萬元，賀瓏也說「副總統！你看我們過得多苦啊！」主持人Albee也說「現在6800大概只能租到雅房而已」。

最後一題更精彩，題目秀出粉紅色的愛馬仕柏金包，結果吳欣盈回答60萬，賀瓏則寫下8萬，看到吳欣盈的答案之後驚訝的說「這麼貴？」吳欣盈補充「這個要看皮的材質，還有哪一年份推出，是全新還是二手的」結果公佈答案，正確價格為65萬8千元，讓吳欣盈拿下該題分數，不過最後仍然是賀瓏獲勝，吳欣盈則必須按照打賭，必須在投票日當天帶著賀瓏的馬克杯以及胸章去投票。

▲吳欣盈精準預測愛馬仕鉑金包的售價，笑翻在場所有觀眾。（圖/薩泰爾娛樂YT）
▲吳欣盈精準預測愛馬仕柏金包的售價，笑翻在場所有觀眾。（圖/薩泰爾娛樂YT）
影片曝光後，不少觀眾全部笑翻「看到阿堂鹹粥35元，我真的是笑到不行」、「吳欣盈表現得很好，做自己就對了，真的不需要假裝自己是庶民」、「本身就出生在上流社會，硬要裝庶民也沒必要，做自己就好了！」、「現在庶民不庶民不重要，親民才是最重要的」、「真的，不需要猜精品包時假裝不懂，實際上吳欣盈的生長環境就是這樣，很有效果」。


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