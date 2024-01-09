今起喝到投票日！全家拿鐵買1送1「可寄杯」 7-11美式56杯1688元
大選投票日倒數不到7天，返鄉投票路途先來杯咖啡提神！全家今起APP推出隱藏優惠，只要開啟APP特定功能，包括大杯拿鐵、40元私品茶系列買1送1，還有「會員好茶日」，私品茶買2送1優惠；7-11則是開跑龍年一路發寄杯活動，特大杯美式56杯或是特大杯拿鐵36杯組合價1688元，相當於近半價喝原價60元的特大杯美式。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家隨買跨店取即起至1月14日限定，使用共享功能即可開啟隱藏優惠，包括「大杯經典拿鐵買1送1」、「私品茶40元系列買1送1」。
帳戶開啟「帳戶全部共享」或「指定商品共享」，最多只需簡單3步驟就能設定完成。第一步驟皆為從隨買跨店取功能進入「分享商品」，並依需求選擇「帳戶共享」、「商品共享」，若為「商品共享」模式，第二步驟為「選擇共享商品」， 可挑選一個或多個商品進行共享，第三步驟則為「新增共享人」，只要輸入親友的手機號碼及暱稱，或選擇手機通訊錄匯入，再點選共享即完成；如選擇「帳戶共享」模式，第二步驟只要新增共享人並點選共享，就能一鍵共享帳戶中所有已購商品。
此外，全家即起至1月10日還有會員好茶日登場，APP隨買跨店取現萃茶40元系列、55元系列、65元系列買2送1，同價位可任搭任選，兌換期限至2024年1月31日，包括仙女醇奶茶、珍珠醇奶茶、靜岡抹茶拿鐵等，通通都在買2送1任搭任選優惠內。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至1月23日
◾特大杯美式56杯1688元，48折，原價60元、特價31元
◾特大杯拿鐵36杯1688元，66折，原價70元、特價46元
◾經典醇奶茶／純奶青任選60杯1688元，58折，原價50元、特價29元
◾中杯精品美式／精品拿鐵任選32杯1688元，59折，原價90元、特價53元