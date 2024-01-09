送張誌家最後一程！緯來體育台今晚重播2001年世界盃中華抗日大戰
被稱為是「迷失的天才！」前旅日職棒球星張誌家，在1月2日驚傳過世消息，以43歲的年紀，就離開人世，不少球迷相當惋惜，而張誌家過去不但是中華隊主力投手，更是在2001年世界盃季軍賽對日本投出5安打完封勝，因此贏得旅日西武獅隊的機會，不過張誌家在生涯後期罹患投球失憶症，加上自己也涉入假球案，2009年就被逐出台灣球界，之後一度改當高爾夫球教練，近年來到中國發展，可惜卻客死異鄉，對於不少球迷都很熟悉的緯來體育台，也將在今晚18:30分重新播張誌家的經典戰役。
記者吳政紘/綜合報導
張誌家出生於彰化，原名張福欽，而他高中就讀穀保家商，還跟陳志誠有好表現，讓穀保拿下隊史首冠，之後進入合庫發展，曾經7天投28局，幫助合庫拿下好成績。
張誌家2001年的經典戰役，就是世界盃棒球賽，當時他面對日本職棒強打者，井口資仁、阿部慎之助、高球由伸等人，毫不畏懼，投球的霸氣跟主場球迷加油氣勢，讓天母球場的現場擁有爆滿球迷。
在最後一個出局數拿下來後，旅日好手陳大豐接殺出局，中華隊拿到世界盃第三名，現場球迷歡聲雷動。
此外，今年接任富邦悍將主帥的「台灣巨砲」陳金鋒，也在抗日大戰中轟出2分全壘打，當時的球評曾文誠也十分激動，是中華隊最經典的戰役之一。
張誌家預計在12日進行告別式，讓他的好友、家人可以送他最後一程，緯來體育台也用這場比賽，感謝這位過去的中華隊英雄。
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