尼泊爾成中國男「脫單聖地」？中媒：性別失衡讓婚潮吹過世界屋脊

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報導提到，尼泊爾被描述為一個物價低、娶妻成本低，女性「不貪圖物質」、「不要聘金」、「任勞任怨」的賢妻良母國度，長居尼泊爾的中國人陳凌靜透露，在貧困的尼泊爾女性中，中國男性特別受到歡迎，而在當地人眼裡，許多流連於尼泊爾找新娘的中國男子，大部分收入偏低、年齡偏大、文化程度也不高，在中國「可能很難找到對象」。
報導宣稱，儘管在尼泊爾，男女平等的觀念正逐漸普及，也有越來越多的尼泊爾女性婚後去工作，但被丈夫虐待仍不是新鮮事；不過有的中國男性給人非常勤奮的印象，對待老婆也很不錯，甚至會分擔家務，所以也讓部分尼泊爾姑娘欣然答應遠嫁。
報導並指出，雖然娶的可能都是尼泊爾女性，但中國人彼此之間，心態還是可能出現落差，有的人到了尼泊爾，好像一下子變成了高富帥，就覺得自己是皇帝，有了選妃的心理，甚至將女性當成商品，要求年輕漂亮即可，可到尼泊爾找新娘的中國單身男性裡，只有10％在35歲以下，約有一半是50歲以上，卻都想找20幾歲的尼泊爾女性，挨批：「你是找老婆，不是找女兒」。
有些現象看在當地常駐的中國人眼裡也並不合適，陳凌靜表示，受短影音誤導而專程到尼泊爾找新娘的中國大齡男性成了笑話：「我們很努力地維護中國人的形象，但是他們三兩下搞得烏煙瘴氣。我們在這邊做生意常駐的，受很大影響。」
報導最後引述幾對「中尼配」受訪者的看法，坦言因為語言、文化、生活習慣的差異，婚姻破裂的不在少數，尼泊爾女性的權益也難受保障，但還是有中尼跨國夫婦過上幸福生活，取決於心態和彼此願意付出的努力。