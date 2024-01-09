高鐵春節車票今凌晨開賣！4分鐘狂賣7萬多張、1小時售出近59萬張
台灣高鐵2024春節疏運於今（9）日凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成7萬4千餘張車票訂位，至32分鐘有50萬8千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣1小時內即順利完成58萬9千餘張訂位，系統運作一切正常。
記者李琦瑋／台北報導
台灣高鐵指出，春節疏運車票，開放訂位後4分鐘即完成7萬4千餘張車票訂位，12分鐘內完成27萬餘張車票訂位，至22分鐘內完成約43萬1千餘張訂票，至32分鐘有50萬8千餘張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣1小時內即順利完成58萬9千餘張訂位，系統運作一切正常。
台灣高鐵表示，高鐵為因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。同時，透過持續調整高鐵新世代訂位票務系統之效能，優化各通路之參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程；今天凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功的旅客，系統均能確保完成服務。
台灣高鐵說，今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。