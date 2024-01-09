MLB／大谷翔平連水壺都進化了！日網友熱議：一定含有豐富蛋白質
美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，在日前與道奇簽下一紙為期10年總價7億美元(約新台幣220億元)的天價合約後，一舉一動都引發外界關注，所擁有的「新商品」也備受日本球迷矚目。一名23歲的道奇隊小聯盟球員Kendall Williams，在球員休息室拍攝的2張照片在社群媒體上傳開，日本粉絲紛紛注意到後方的水壺，除了看似是新的之外，容量看起來相當大，也引起了人們的討論。
記者陳品翔/綜合報導
Kendall Williams是一名2A球員，目前正在道奇小聯盟系統努力，而從他上傳的照片可以看到，大谷身穿道奇隊的藍色連帽衫和短褲，Williams手上則是拿著球鞋，上頭有著大谷翔平的親筆簽名，也讓不少球迷感到羨慕。兩人身材皆相當壯碩，大谷身高已經有193公分高，但是Kendall Williams更高，足足有198公分。
而兩人身後是選手的置物櫃，上面掛著「17」的牌子，是大谷翔平的座位，座位腳下則是放著一個淡藍色的瓶子，日本球迷也對背景中的瓶子表示驚訝，表示「這個水壺水一定很貴」、「這是升級版」。社交媒體上也看到曾看過大谷拿著類似的瓶子，大谷以認真思考每天應該喝什麼而聞名，沒想到如今就連他的水壺，也成為外界討論話題。「比以前還大」、「就連水瓶也進化了」、「容量這麼大是含有1.2公斤蛋白質嗎」日本球迷在網路上寫到。
去年大谷翔平贏得生涯第2座美聯MVP，成為大聯盟史上，唯一2度全票獲選MVP的球員，2023一整年下來粉絲數暴漲，暴增至533萬名粉絲。而且當大谷與道奇隊簽約之後，粉絲數又進一步上升，目前已達698萬人，即將突破700萬大關。
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