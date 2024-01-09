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赴立院專報高端合約　陳建仁：無不可告人之事、違約損害政府誠信

▲陳建仁今日赴立院針對高端採購合約進行專報，強調無不可告人之事，若單方面違約恐傷害政府信用，衝擊未來疫苗大廠出售意願。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.09）
▲陳建仁今日赴立院針對高端採購合約進行專報，強調無不可告人之事，若單方面違約恐傷害政府信用，衝擊未來疫苗大廠出售意願。（圖／記者葉政勳攝，2024.01.09）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（9）日赴立法院進行「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害公民健康權益？」專案報告。專報內容說明台灣疫苗緊急授權使用、高端新冠肺炎疫苗採購過程、高端疫苗履約情形與高端疫苗契約保密內容，解釋政府無法立即公開疫苗採購合約，原因在於疫苗採購皆附帶保密條款，沒有「封存」30年問題，強調高端採購契約無不可告人之事，一切依相關規定與國際商業慣例進行，若單方面違約恐傷害政府信用，衝擊未來疫苗大廠出售意願。

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陳建仁今日赴立院針對高端疫苗採購合約進行專報，內容說明台灣疫苗緊急授權使用、高端新冠肺炎疫苗採購過程、高端疫苗履約情形與高端疫苗契約保密內容，針對契約保密部分，解釋政府無法立即公開疫苗採購合約，原因在於每款疫苗採購合約中，均附帶保密條款，其中高端保密期限為5年。

陳建仁說明，另包括BNT、莫德納、AZ、Novavax等外國疫苗採購合約，也都附帶保密條款，且保密期普遍更長，其中AZ為5年、Novavax為7年、BNT為10年，而Moderna則不同意公開，但沒有「封存」30年的問題，而考量採購公文重要性與後續參考，嚴謹以最長公文「保存年限」30年訂定。

陳建仁指出，疫苗完整合約不公開一事，並非僅針對台灣，而是全球皆然，採購契約有保密條款，政府則是簽約一方，必須依照合約辦理，目前也與簽約方溝通，建議可提前公布，若未經雙方同意，片面違約公開保密資訊，不僅面臨訴訟賠償，更將嚴重損害台灣政府誠信，衝擊國外疫苗大廠未來出售意願，進而影響未來疫苗、藥品相關採購工作，最終導致國人權益受損。

陳建仁表示，這2年來有關高端疫苗採購共63件告發案，但經檢察官調查均查無不法犯罪情事，全數簽結，衛福部也提供採購相關文件供立法院成立調閱專案小組進行調閱，接受立委監督與質詢，疫苗採購雖然有保密條款，不得對外公開，但政府已將高端採購合約提供監察院以及檢調機關調查，衛福部長薛瑞元也再將契約全文提交地檢署作為證物，證明同仁與防疫夥伴清譽，絕無黑箱作業情形。

最後陳建仁強調，高端採購契約無不可告人之事，一切都依照相關法規與國際商業慣例進行，若單方面違背簽約義務，恐傷害政府信用，也衝擊未來疫苗大廠出售意願。

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