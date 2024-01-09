台股早盤漲逾120點 AI股強勢回歸！廣達、技嘉大漲逾4%
美股主要指數昨（8）日皆收漲，其中費半飆升逾3%，而輝達股價漲6%，再創歷史新高，也帶動台北股市今（9）日報喜，早盤一度漲逾120點，權值王台積電早盤漲6元，來到589元，漲幅0.6%左右。而AI、NB概念股紅通通，尤其是AI指標股，廣達、技嘉氣勢如虹大漲4%，緯創與緯穎也漲3%以上、英業達不惶多讓，漲逾2%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數8日上漲216.9點，或0.58%，收37683.01點；那斯達克指數上漲319.7點，或2.2%，收14,843.77點；標普500指數上漲66.3點，或1.41%，收4,763.54點；費城半導體指數上漲128.99點，或3.28%，收4062.48點。
受到美股激勵，台北股市今日開高，早盤一度漲120點以上，但隨後漲幅縮小。權值王台積電早盤漲6元，來到589元，漲幅0.6%左右。其他重要電子股，如聯發科強勢漲2%，來到939元。和碩、大立光漲逾1%。
由於輝達股價漲6%，來到522.53美元，美超微也大漲9%，再加上美國消費電子展CES登場，相關PC、NB與AI概念股喜孜孜，宏碁、華碩漲近2%。廣達、技嘉氣勢如虹大漲4%，緯創與緯穎也漲3%以上、英業達不惶多讓，漲逾2%。其他AI概念股也紅通通，勤誠大漲7%，健策、世芯漲3到4%，廣明與研揚漲1到2%。