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人物／剩23萬存款被封最赤貧立委　洪申翰衰捲謎片風波籲警方嚴辦

▲洪申翰遭造假有性愛影片。（圖／記者陳威叡攝）
▲洪申翰遭造假有性愛影片。（圖／記者陳威叡攝）

記者何哲欣／台北報導

網路最近流傳一則性愛影片，還影射男主角是民進黨立委洪申翰，洪申翰昨晚發聲明澄清，影片裡的男性明顯沒鬍子，而且身材也比他瘦太多！編輯剪接成一支造假虛構的影片，透過境外IP假帳號和國外色情影片社群平台，在網路上散佈，企圖想要在選戰的最後階段，影響和介入大選選情，他去年底就向刑事警察局報案，目前案件已經進入偵辦中。

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現年39歲的洪申翰出身於環團，曾任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室委員，長期都在社運界參與街頭運動，因出身平凡家庭，自然沒有雄厚財力撐腰，在社運圈時外表不修邊幅，天天就穿著綠盟T恤，2020年被民進黨提名為不分區立委第二位，男性排名第一。他直到就任立委，才特別去平價連鎖服飾店買了人生第一套西裝和襯衫。

洪申翰財產申報時，不知道存款不到1百萬元不必申報，他照實填寫，名下僅23萬存款與一輛機車，被封為是「赤貧立委」，隔年存款增加為61萬元，去年則106萬餘元，名下同樣無車無房，不過他自認為「心靈富有」，不以為意。

他在立法院表現獲肯定，今年再被提名為不分區立委，排名第四，男性僅次於台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，將準備再戰國會四年，不料在連任之際，卻衰捲入造假影片風波，他也提醒大家勿再轉發，成為詐騙恐嚇犯的幫凶。

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