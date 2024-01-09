「足球皇帝」德國傳奇Beckenbauer逝世享壽78歲 兩度世界盃奪冠
擁有「足球皇帝」稱號的德國傳奇名將Franz Beckenbauer於9日去世，享壽78歲。兩度獲選為歐洲足球先生的Beckenbauer，近年一直與病情搏鬥，以致於許久未出現在公眾面前，如今卻傳來逝世的消息。
記者路皓惟/綜合報導
Franz Beckenbauer於1945年9月11日出生於德國慕尼黑。作為德國足球史上最偉大的球員之一，Beckenbauer在職業生涯中留下多項成就，並率領西德隊在1974年世界盃足球賽奪得冠軍。
在1974年至1977年間，Beckenbauer三度率隊贏得歐冠，並於1972年和1976年兩度獲得歐洲足球先生。
此外，Beckenbauer還以教練身份在1990年義大利世界盃帶領西德奪得冠軍，放眼足壇歷史僅有3人分別以球員、教練身分贏得世足賽。而他生涯最有名的名言是：「不是強者勝，而是勝者強。」
近年來Beckenbauer因心臟問題與右眼部分失明關係，身體健康每況愈下醫療併發症，也使得「足球皇帝」許久未出席公開活動。Beckenbauer離世消息傳出後，昔日跟他一起踢球的球員們，以及足球界都紛紛發聲哀悼。
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