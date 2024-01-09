高端重訊稱合約不公開是「採購機關要求」？薛瑞元駁斥要求保密

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對臨時會中是否公布高端疫苗合約內容，薛瑞元指出，臨時會上面應該是看不到，因為是要來報告相關的事宜，沒有說要帶合約過來。
媒體詢問是否高端不同意解密？薛瑞元表示，昨天已經發文過去，高端也收到了，高端是否會提前解密，他們是樂觀的。
媒體追問高端2020年發布重訊說政府要求不公布採購合約？薛瑞元指出，應該不是這個樣子，但是公開發行公司要發布重訊，不是他們能掌握。媒體問所以這個重訊是錯的？薛瑞元說，「我們沒有要求說它要保密。」
媒體問選前能公開嗎？薛瑞元表示，這要看高端那邊程序走的怎麼樣，不過他是樂觀可以提解密，原本是要5年。媒體問感覺政府把球都丟給高端，薛瑞元說，要不依照合約時間解密，是需要合約一方同意。
媒體追問，高端二期就通過EUA（疫苗緊急使用授權），薛瑞元答覆說，全世界當時打疫苗都是只有二期，包含BNT和莫德納都是，三期是後來才完成的，這些審查資料都已經公布，都在食藥署網站。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。