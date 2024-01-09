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高端重訊稱合約不公開是「採購機關要求」？薛瑞元駁斥要求保密

▲高端重訊稱採購合約不公開是「採購機關要求」，衛福部長薛瑞元駁斥。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）
▲高端重訊稱採購合約不公開是「採購機關要求」，衛福部長薛瑞元駁斥。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）

記者呂炯昌／台北報導

高端疫苗爭議在選前持續延燒，民眾黨立院黨團總召邱臣遠昨日出示高端2020年重訊指出，合約不公開是依採購機關的要求。對此，衛福部長薛瑞元今（9）日駁斥要求高端保密採購合約，並對提前公開採購合約表示樂觀。

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立法院今日召開臨時會，由行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出就是否公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益等相關事宜，進行專案報告並備質詢。

針對臨時會中是否公布高端疫苗合約內容，薛瑞元指出，臨時會上面應該是看不到，因為是要來報告相關的事宜，沒有說要帶合約過來。

媒體詢問是否高端不同意解密？薛瑞元表示，昨天已經發文過去，高端也收到了，高端是否會提前解密，他們是樂觀的。

媒體追問高端2020年發布重訊說政府要求不公布採購合約？薛瑞元指出，應該不是這個樣子，但是公開發行公司要發布重訊，不是他們能掌握。媒體問所以這個重訊是錯的？薛瑞元說，「我們沒有要求說它要保密。」

媒體問選前能公開嗎？薛瑞元表示，這要看高端那邊程序走的怎麼樣，不過他是樂觀可以提解密，原本是要5年。媒體問感覺政府把球都丟給高端，薛瑞元說，要不依照合約時間解密，是需要合約一方同意。

媒體追問，高端二期就通過EUA（疫苗緊急使用授權），薛瑞元答覆說，全世界當時打疫苗都是只有二期，包含BNT和莫德納都是，三期是後來才完成的，這些審查資料都已經公布，都在食藥署網站。

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