泰勒絲遭金球獎主持人開戀情玩笑！「臭臉抿嘴」 尷尬場面被直擊
第81屆金球獎頒獎典禮於台灣時間8日登場，天后泰勒絲（Taylor Swift）以演唱會電影《泰勒絲：時代巡迴演唱會》入圍「電影票房成就獎」，她也特別現身典禮，而在頒獎典禮上，主持人喬科伊在台上開了泰勒絲戀情的玩笑，泰勒絲的反應則是大臭臉，成為典禮上的插曲。
記者吳雨婕／綜合報導
泰勒絲近期與NFL（國家美式足球聯盟）球星Travis Kelce戀愛中，雙方愛的高調，泰勒絲還時常去現場觀賽，不但參與男方球隊的慶功宴，還跟Travis Kelce的媽媽一起看球，戀情甜蜜。而在金球獎上，主持人喬科伊在台上脫口「金球獎與NFL最大的差別是什麼？在金球獎，泰勒絲的鏡頭比較少。」說完，鏡頭轉向台下的泰勒絲，泰勒絲面無表情抿嘴，接著拿起桌上的香檳沾了一口，似乎是覺得這個玩笑並不好笑。
「電影票房成就獎」最後由《芭比》拿下，泰勒絲敗北後，在典禮未結束前就提早離開會場。不過泰勒絲被喬科伊開玩笑的影片，已經在網路上瘋傳，還有人把泰勒絲的表情做成迷因，引起廣大討論。事實上，在泰勒絲與Travis Kelce正式戀愛以來，只要她出現在球場，NFL在轉播時，就經常將鏡頭重點放在泰勒絲身上，此事讓Travis Kelce頗有微詞，認為NFL過度關注這段感情，讓他覺得厭煩。
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