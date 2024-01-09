雞排不是冠軍！10大「傷腎食物」排名出爐：一堆台灣人每天吃

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玉米片、小麥片、燕麥片等主要成分是「裹了糖的碳水化合物」，主打健康的穀片，宣稱低脂肪、低膽固醇、高纖，讓人誤以為和天然的糙米、燕麥、五穀米等富含高纖維生素礦物質蛋白質等是一樣健康的穀物，但半數市售早餐榖片，每100公克含鈉量達500毫克以上，應該給小孩吃天然全穀根莖類食物，而不是這些方便的加工傷腎穀物。
🟡第9名：蔥花肉鬆捲與奶酥麵包
台式蔥花肉鬆捲麵包豐富油脂，並抹上美乃滋讓質地更加柔軟，蔥花肉鬆捲麵包熱量達565大卡，等同於2碗飯。而日式麵包無論奶酥、紅豆、芋頭、克林姆都是超高油鹽糖的食物，這些超甜傷腎日式麵包的第一名就是奶酥麵包，一個奶酥麵包熱量高達540卡，奶酥內餡主要是由奶油、奶粉、糖混合，加上麵包原有的熱量，不但吃下高熱量，其內餡更含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸，造成腎臟極大負擔。
🟡第8名：燒餅油條
燒餅油條是將麵粉先揉成麵糰，再丟入油鍋中炸，油溫越高、風險越高，一份燒餅油條的卡路里為500到600大卡，吃掉一份熱量大約是2/3杯珍珠奶茶的熱量。高溫油炸更產生了丙烯醯胺與多環芳香烴的傷腎致癌風險。此外，很多油條等食品業者為了增加酥脆口感，多會使用含有重金屬「鋁」的膨脹劑，人體若攝取過多的鋁，可能會影響腦部腎臟，誘發失智與腎衰竭。
🟡第7名：鍋貼
鍋貼、水餃、小籠包都是「澱粉包著五花肉」，澱粉高熱量、五花肉含飽和脂肪酸，高熱量包餡食物傷腎排行榜第1名為鍋貼，一份高達750大卡，直接超過一餐需要的熱量，包餡食物是國人三餐經常的方便選擇，經常攝取是國人造成代謝症候群的常見原因，經常吃著吃著就吃出肥胖、高血壓、高血脂與糖尿病，腎功能一日一日流失。
🟡第6名：肉鬆、肉乾、香腸
肉鬆會用大量的油、醬油、糖與鹽調味，加工過程中幾乎把胺基酸、維生素營養耗盡，僅剩高油鹽糖調味加工食品，糖尿病人及腎臟病人不宜吃肉鬆。而肉乾與香腸也是高油鹽糖加上高溫加工的紅肉，吃完口乾舌燥，研究發現除了致癌風險外，也會引發身體慢性發炎，如慢性腎絲球腎炎、心血管疾病、自體免疫性疾病、癌症等。
🟡第5名：鐵板麵
鐵板麵是所有早餐中最傷腎的食物，「高油鹽糖」全包，鐵板麵每100公克的油麵，熱量就有361卡，鈉含量更是高達712毫克，鐵板麵的調味包通常是預先做好的，裡面有各式各樣的調味成分跟勾芡，不僅很油也很鹹，熱量驚人，且經過鐵板上高溫烹煮的鐵板麵，容易卡上陳年焦炭，異環胺、丙烯醯胺與多環芳香烴增加罹癌風險。
🟡第4名：三寶飯
一份三寶飯960大卡，加上配菜後熱量大約在1330大卡，比炸雞腿便當熱量還高，一餐就吃掉了一天兩餐的熱量，烤鴨、烤雞的脆皮是因為醃料中含糖，經過烘烤後雖然香氣十足，但熱量也是驚人，叉燒是由五花肉製成，本身為高脂肉類，且燒臘便當的飯量多，熱量就爆高，傷腎不只熱量，最後淋上美味高鹽高糖的醬汁更傷，建議盡量少吃，吃的時候應避開肥肉、雞皮、鴨皮。
🟡第3名：炸雞排
2012年曾有位12歲女童，每天下課買雞排或鹽酥雞吃，一星期4到5次，估計1年吃超過200份雞排，結果引發尿毒症，以後都要洗腎。裹著澱粉經過油炸的雞排，一片熱量平均可達630大卡，比吃2碗白飯還要多，「可怕的不單是熱量」，雞排的獨家調味都是有甜又鹹的高鹽糖，油品若不按時更換，回鍋油更是很多的致癌物與重金屬，經常吃炸雞排不單是發胖，更是傷肝傷腎身心傷血管提升致癌率。
🟡第2名：日式拉麵
一碗拉麵含鈉量高達2000至4000毫克，有些專業吃貨一週吃7天，人著吃著就習慣拉麵的鹹度，導致血液中的鈉離子就飆高，高血鈉除了造成腎臟負荷、傷害血管，更造成水腫、高血壓與痛風的發作，絕對是傷腎的大魔王。
🟡第1名：珍珠奶茶
一杯珍珠奶茶熱量高達783.2大卡，奶茶當中的「奶」是以奶精製作，不論是粉狀還是液狀都屬於油脂類、而不是奶類，珍珠也是高熱量來源。高果糖是傷腎的另一大原因，根據世界衛生組織建議，每人每日額外添加精緻糖的攝取量，不宜超過每日熱量的5％，若以成人一天所需熱量1800大卡計算，相當於精緻糖不超過90大卡，而一杯700c.c珍珠奶茶的含糖量約50至60公克，只喝半杯就超標。
珍奶當中的高果糖糖漿，其果糖分子代謝會產生過多的磷酸三碳糖，促進肝臟內生性脂質合成，也會增加三酸甘油酯堆積胰島素阻抗的增加，提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性疾病的風險，這些慢性病症都是傷腎的最大元兇。