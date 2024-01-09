「台灣對和平有理想沒幻想！」　賴清德認：年輕人對房價就業不滿

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賴清德在致詞時提到，這場選舉不僅要決定台灣未來的國家領導者和國家方向，更是要向全世界展現台灣對民主的承諾，希望國際能夠看到台灣民主的活力、看到台灣人民堅定選擇民主，堅定站在反對極權主義的第一線，也堅定守護台海的和平與穩定。
賴清德強調，台灣對和平有理想，但沒有幻想，因此，他提出了確保台海穩定的「和平四大支柱」，將建立台灣的國防威懾力，加強經濟安全，與全世界民主國家建立夥伴關係，並維持穩定而有原則的兩岸關係領導能力。
賴清德指出，在過去8年當中，國際社會不斷對蔡英文穩健、務實且一致的兩岸政策表達支持，他將延續這些政策，以符合台灣及國際社會的最佳利益，「我將維持兩岸現狀，並以中華民國（台灣）為架構，團結我們社會，台灣永遠樂意在對等、尊嚴的基礎上，敞開大門與北京進行交流合作，增進兩岸人民的福祉」。
賴清德強調，和平無價，戰爭無贏家，台灣將與國際社會一起，為和平與穩定做出積極貢獻，「我們的共同價值使我們更加團結，也賦予我們共同的目標，我們將共同確保印太地區民主、和平與繁榮的未來」。
針對日本媒體關注台灣房價問題，賴清德回應，台灣年輕人這幾年來對房價、就業、就學等問題，確實表達不滿，這就是政府要做的事。他說，台灣雖然與世界一樣遭逢疫情，但在民眾支持防疫下，是相對影響少的，總體經濟也有進步。
賴清德直言，年輕人在居住、就學等議題上有所不滿，政府相當重視，總統蔡英文是歷年來，投資社會最多的總統，而不夠的地方他會加強，因此他提出「國家希望工程」，建立公義永續的台灣，將擴大社會投資，包含0到六歲國家養2.0、長照3.0，以解決年輕家庭負擔。
此外，賴清德提到，他也會推動年輕人百億海外基金計畫，鼓勵青年踏出國外、增廣見聞，並推動教育平權，包含念私立大學會得到政府補助，若家庭比較困難，不論公私立也能得到政府補助等。
賴清德提到，將推動居住正義三政策，為了解決居住、就學等問題，他會加強推動社會投資、與年輕人站一起，讓他們在這個國家看見希望、追求夢想，同時讓國家更好。
另，澳大利亞媒體關切台灣外交問題，蕭美琴則說，相信澳大利亞和台灣一樣，要確保印太地區穩定，台灣要達成目標，會主張確保和平要靠實力，所以台灣要壯大經貿、國防、深化與國際友人合作空間。
蕭美琴提到，會與澳大利亞深化合作、交流往來，期望深化與澳大利亞，歐洲、日本等國家夥伴關係。他說，台灣希望壯大實力，要確保兩岸均衡、和平、穩定，希望各國夥伴能一同關心區域穩定，「台海和平是國際利益，台灣會努力維持」。
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