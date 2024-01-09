年輕世代集結！三局處首長站台送李柏毅黃捷「歐啪糖」
年輕世代選前大團結！民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅今（9）日與同為立委新人的第六選區黃捷，一早在左營、鼓山的交界處路口拜票，經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也到現場送上「歐啪糖」，祝福兩位候選人能順利進軍國會，展現「年輕世代」團結一心、共同面對挑戰的決心。
記者郭凱杰／高雄報導
李柏毅表示，在選前倒數黃金時間，很高興三位年輕的局處首長陪同黃捷和自己站路口。他認為民進黨十分願意栽培有能力、願意拚的年輕人。自己身為「幕僚世代」，一路走來受到市民朋友的疼惜，這次有機會前進國會，要和黃捷在最後關頭全力打拚，繼續為高雄發展努力。
李柏毅說，三位年輕局處長相當優秀，過去和陳其邁市長站在第一線「緊緊緊」拚市政，自己在跟兩位局處長對話、討論政策的過程相當順利，在府會同心協力下，才能在近年推動台積電到楠梓設廠、成功發展演唱會經濟。未來自己前進國會後，會和賴清德總統齊心努力，建設高雄、建設台灣。
2024選戰進入白熱化，從賴清德、陳其邁在造勢大會上頻頻提起兩位立委新人，總統蔡英文也誇讚兩位新人有能力拚建設，僅欠缺一個在國會為民服務的機會，顯見綠營對高雄這兩席立委新人的重視。今天在兩位年輕局處首長的陪同下，向大眾展現高雄隊的年輕拚勁。