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年輕世代集結！三局處首長站台送李柏毅黃捷「歐啪糖」

▲民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅今天與第六選區立委候選人黃捷，一同拜票，經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也特別到現場陪同。(圖／立委候選人李柏毅競辦提供)
▲民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅今天與第六選區立委候選人黃捷，一同拜票，經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也特別到現場陪同。(圖／立委候選人李柏毅競辦提供)

記者郭凱杰／高雄報導

年輕世代選前大團結！民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅今（9）日與同為立委新人的第六選區黃捷，一早在左營、鼓山的交界處路口拜票，經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也到現場送上「歐啪糖」，祝福兩位候選人能順利進軍國會，展現「年輕世代」團結一心、共同面對挑戰的決心。

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▲經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也到現場送上「歐啪糖」，祝福兩位候選人能順利進軍國會。(圖／立委候選人李柏毅競辦提供)
▲經發局長廖泰翔、觀光局長高閔琳與行國處長張硯卿也到現場送上「歐啪糖」，祝福兩位候選人能順利進軍國會。(圖／立委候選人李柏毅競辦提供)
李柏毅表示，在選前倒數黃金時間，很高興三位年輕的局處首長陪同黃捷和自己站路口。他認為民進黨十分願意栽培有能力、願意拚的年輕人。自己身為「幕僚世代」，一路走來受到市民朋友的疼惜，這次有機會前進國會，要和黃捷在最後關頭全力打拚，繼續為高雄發展努力。

李柏毅說，三位年輕局處長相當優秀，過去和陳其邁市長站在第一線「緊緊緊」拚市政，自己在跟兩位局處長對話、討論政策的過程相當順利，在府會同心協力下，才能在近年推動台積電到楠梓設廠、成功發展演唱會經濟。未來自己前進國會後，會和賴清德總統齊心努力，建設高雄、建設台灣。

2024選戰進入白熱化，從賴清德、陳其邁在造勢大會上頻頻提起兩位立委新人，總統蔡英文也誇讚兩位新人有能力拚建設，僅欠缺一個在國會為民服務的機會，顯見綠營對高雄這兩席立委新人的重視。今天在兩位年輕局處首長的陪同下，向大眾展現高雄隊的年輕拚勁。

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