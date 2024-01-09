賴競選廣告酸君悅會談 柯文哲酸：應認真治理國家、不是認真拍片
選舉倒數衝刺階段，各陣營紛紛推出廣告吸睛，民進黨「賴蕭配」繼「在路上」競選廣告後，最近又推出一支廣告，號召選民踴躍投票，並指出如果不出門投票國家倒退的力量會回來，還稱太陽花學運的景象會再次發生，廣告中還有藍白君悅會談的畫面。民眾黨總統候選人柯文哲今（9）日大酸民進黨治國不怎麼樣，選舉倒是一流，應該要認真治理國家，而不是認真拍片。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日上午持續在台南車隊掃街，上午在關廟山西宮並受訪。針對郭台銘後援會「老虎軍團」昨日為民眾黨站台支持，柯文哲坦言，這團體也沒有說他們代表郭台銘，但他認為選舉就是票要多、朋友要多、敵人要少，團結一切可團結力量，爭取最多人的支持，自然就好。媒體追問郭台銘好像滿安靜的，柯文哲說，每個人都有每個人為難的地方，如果真是人家的朋友，就不要勉強別人，知道他哪裡有困難就好。媒體問會希望郭台銘來站台，柯文哲說，「如果他願意當然很好。」
媒體問賴蕭配最近又推出一支廣告，號召選民踴躍投票，並指出如果不出門投票國家倒退的力量會回來，還稱太陽花學運的景象會再次發生，廣告中還有藍白君悅會談的畫面。對此，柯文哲大酸民進黨治國不怎麼樣，選舉倒是一流，應該要認真治理國家，而不是認真拍片，花很多錢拍一堆片，其實更重要是認真做事。
針對Youtube訂閱突破百萬，媒體詢問支持者熱情是否起來？柯文哲分析，因為支持者熱情越接近投票會越高，至於成為第一個訂閱破百萬的政治人物，柯文哲坦言「也沒有什麼不一樣啊」，基本上，不管執政或選舉，都是改變政治文化的社會運動，在台灣歷史上應該很難找到持續宣揚理念的人，上一個是蔣渭水。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。