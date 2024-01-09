松本人志爆性騷7節目全停擺！駁斥「辦極樂派對」：我會奮鬥的
日本演藝圈也爆Metoo風波！現年60歲的綜藝天王松本人志，去年底被指控性騷擾，私下參與極樂派對，和一群人全裸狂歡，還向受害者表示：「生我的小孩吧」，儘管他透過所屬經紀公司否認此事，強調會為自己的清白奮鬥，工作仍受到影響，昨（8）日宣告全面停工，手上7個節目暫停演出。
記者江芷稜／綜合報導
諧星組合出道的松本人志，為吉本興業旗下藝人，演藝生涯相當風光，他曾與常盤貴子、優香和島袋寬子等女星傳出緋聞，原本抱著不婚主義，2009年卻與圈外女性奉子成婚，被媒體起底妻子是小他19歲的氣象播報員伊原凜，外貌相當美麗，婚後已經淡出演藝圈。
去年傑尼斯性騷擾案爆發後，松本人志也被報導2015年參加諧星小澤一敬主辦的極樂派對，全裸強吻後輩，並強迫發生性行為，受害女性不只一位，她們感到害怕，罹患創傷壓力症候群，儘管所屬經紀公司發表聲明否認，但贊助商擔憂遭到牽扯，已經在節目廣告贊助單位撤下品牌名稱，演藝事業影響重大，他表態不願造成相關單位的負擔，即日起暫停所有演出活動。
松本人志在日本知名度高，手上節目多達7個，也有不少廣告代言。根據日媒報導，松本人志堅持清白，揚言將對該報導媒體提告，全面暫停演藝工作後專心面對官司，公司也尊重其決定，他在X社群平台發文﹕「報導毫無根據，我會奮鬥的」。
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※【NOWnews 今日新聞
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