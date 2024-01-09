67歲陳美鳳「開叉到肚臍」深V迎龍年！胡瓜率百位藝人錄除夕節目
2024除夕特別節目《民視第一發發發》在綜藝天王胡瓜以及時尚天后陳美鳳帶領下，與阿翔、白家綺、侯怡君、賴慧如、籃籃、張家瑋以及郭忠祐擔任主持人，將在除夕夜（2月9日）分成四大段節目播出「祥龍獻瑞慶團圓」的大開場表演、「龍飛鳳舞萬象新」、「龍騰虎躍總動員」、「龍祥鳳躍神預測」，多達百位藝人輪番上陣，陪伴大家迎新年。
記者詹鎰睿／綜合報導
7日攝影棚聚集百位藝人開場錄影，卡司包含王瞳、張家瑋、楊淨宇、李又汝、周宇柔、黃圓元、宜芳（口水）、王燦、吳東諺、余思達、郭忠祐、羅子惟、王威、傅子純、吳皓昇、江俊翰、陳熙鋒、何豪傑、蘇炳憲、郭婷筠、陳怡婷、蕭惠、陳妍安、潘奕如、阮氏翠恆、黃子玲、段慧琳、靜香、張嘉心、王沛語、亞亞、張可昀（小甜甜）、吳婉君、傅小芸、霍正奇、溫少淮、梵緯老師、陳德烈、車冠德、黃少谷、黃新皓、阿龐、唐松瑞、翔丰老師、馬國畢、于浩威、洪浩竣、楊皓崴、顏曉筠、熊霓、劉家銘老師、林文藝老師、黃柏崴老師、謝京穎、苗 真、方琦、吳鈺萱、陳又榕、李芯潁、劉至翰、林道遠、潘柏希、蔡承翰、廖伯斯、蘇晏霈、郭亞棠、胡嘉愛、顧子歆、林沛、吳欣樺、洪 毛、胡鴻達、相博濤、王大熊、張世賢、胡康星。
所有藝人合作一起帶來大開場表演「風情森巴魅力舞男」、「龍飛風舞吟新春」、「激情四射綜合競技國標」，再加上胡瓜、陳美鳳主舞的「 春暖鳳飛－龍王降臨之龍鳳呈祥」，每個表演、每個細節，都是藝人們耗費2個多月，趁著在拍戲空檔不斷練習，展現滿滿誠意要在除夕夜把歡樂帶給大家。
「全台灣最美歐巴桑」陳美鳳更是穿上開叉到肚臍的國外訂製禮服，傲人身材一進場就讓所有人驚呼連連；暌違多年現身的侯怡君，更穿上一襲價值20萬元，從英國空運來台的禮服，展現婀娜多姿的好身材。白家綺也露出誠意與纖細小蠻腰，呈現之前與韓國DJ Soda合作的性感舞蹈表演。更多精彩內容，請鎖定2月9日播出的《民視第一發發發》。
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