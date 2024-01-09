T1／想跟「表弟」卡森斯見一面要價2萬元！台啤雲豹限額50位球迷
T1台啤永豐雲豹昨日宣布，將辦理前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）的見面會，一人要價2萬台幣，限量50位球迷參加，見面會內容可以和卡森斯合照以及親筆簽名，預計這個活動，雲豹起碼進帳百萬台幣。
記者吳政紘/綜合報導
現年33歲的卡森斯在NBA打滾11個賽季，效力過國王、勇士、火箭、金塊等隊，在NBA生涯出賽654場，留下場均19.6分、10.2籃板、3助攻的優異成績，而他曾跟Kevin Durant等球員一對一，還打贏，就實力來說，他擁有一定的能力，但因為受到傷勢影響，還可繳出怎樣的成績，令人擔心。
台啤永豐雲豹上一季找來前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟，但他最後跟球團撕破臉，也沒有回到台灣打球。
今年台啤雲豹再找來卡森斯加盟球隊，預計抵台時間為1月18日，預計1月20日起連續4場出戰桃園巨蛋主場賽事，在此之前，球團宣布將在29日舉辦「卡森斯球迷見面會」，邀請球迷到桃園喜來登酒店與表弟近距離互動，除了有精緻小點之外，還能與卡森斯合照，以及獲得親筆簽名一次的機會，不過見面會1人就要2萬元，每人限購2名，共50位。
此外，球團也提供抽獎資格，凡購買1月20、21、27、28日主場比賽，「特釀一、二排」球迷，該場賽事享有「狂風豹徒-卡森斯見面餐會」抽獎資格，每場抽出2位幸運豹徒可免費參加見面餐會。
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