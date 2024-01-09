又是中共介選？凌濤爆羅致政不雅影片 道具自拍、鹹濕對話樣樣來
民進黨立委羅致政被爆不雅影片，國民黨2024競選發言人凌濤今（9）日召開記者會指出，又收到20部羅致政最新的高畫質不雅影片，其中使用道具自拍、猥褻的言語樣樣來，將送交檢調深入調查是否是所謂的Deepfake（深偽）或中共介選，但若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應該為自己第一時間瞎挺護航羅致政向全民道歉，並請賴清德立即要求羅致政退選！
記者余祥／台北報導
凌濤表示，比對新收到的多部影片，多數與先前的不雅片同一場景拍攝，最後5片則是新場景，其中疑似羅致政與女伴在床上開心自拍，雙方的鹹濕對話毫無保留，並有許多不堪入目的互動，甚至拿道具拍攝，內容令人感到極為不適，請問選民能容忍這樣的候選人嗎？
凌濤強調，羅致政身為國防外交委員會的委員，如果這些不雅影片為真，除了令全台灣人民感到羞辱，此外，擔任國防外交委員會立委接觸許多機密，羅致政是否有資料外洩問題？先前傳出羅致政的錄音檔，也令人質疑羅是否拿錄音筆錄下與蔡英文總統的對話？還有什麼把柄掌握在他人手上？「這不只是你的私生活，還涉及國家安全」，羅致政必須對外說明。
凌濤也指出，對於疑似羅致政的不雅片，賴清德不分真偽，在第一時間瞎挺護航，指羅致政是深偽影片的受害者，還稱此事看出中共介選無所不用其極；但媒體卻揭露，調查局已鑑定先前羅致政的不雅片非深偽造假，賴清德應該為自己不分真偽護航先出面道歉。
凌濤強調，這些新收到的影片都會送交檢調，呼籲一天之內應對外公佈調查報告，如果報告證明影片為真，就請賴清德立即要求羅致政退出立委選舉，並向全民謝罪。