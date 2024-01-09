過年出國追雪2萬有找！東京5日來回機票17888起 冬季行程下殺5折
農曆春節過年不怕被貴到！旅遊平台KKday推薦出國追雪來回機票「2萬有找」！東京5日17888元起、大阪5日19888元起，還有全球冬季行程快閃下殺5折等多重優惠活動一次整理。雄獅旅遊則獨家推出「賀歲藍皮環島賞安平燈會5日」行程，還幫怕冷的民眾準備「日本石垣島5日Club Med」吃住全包48200元起。
記者蕭涵云/綜合報導
旅遊平台KKday分享，去年11月至12月的冬季限定商品流量相較前年同期成長2倍，尤其「滑雪、冰釣、破冰船、溫泉」等體驗都是熱搜關鍵字，並以日本、韓國最受歡迎。
國人最期待的農曆過年春節即將到來，想好好放鬆卻擔心旅遊預算破表嗎？《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理划算機票與行程優惠，KKday瞄準寒假與過年檔期，推薦出國追雪來回機票「2萬有找」！
2月7日出發的「東京5日來回機票」17888元起，含20公斤行李，再加贈晴空塔門票；2月8日過年出發的「大阪5日來回機票」19888元起，加贈涮涮鍋吃到飽晚餐；還有富士山二合目YETI滑雪場一日體驗、富士急樂園與「相模湖-哆啦A夢電影聯名燈光秀」、韓國青陽冰柱噴泉節、江原道華川山鱒魚慶典等，更有全球冬季一日遊行程，最低快閃下殺5折優惠。
而雄獅旅遊也針對龍年農曆春節7天連休，獨家規劃日本滑雪搭配中文指導員教學，東北粉雪天堂的「雫石雪場」一出飯店就滑雪，還能享受露天溫泉消除疲勞88888元起；到北海道規模最大的「留壽都雪場」，邊眺望羊蹄山及洞爺湖美景邊滑雪99999元起。還有獨家「賀歲藍皮環島賞安平燈會5日」行程36900元起；幫怕冷的民眾準備「日本石垣島5日Club Med」吃住全包48200元起，渡假放鬆好紓壓。