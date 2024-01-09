大選前高端疫苗採購爭議再起　北檢仍有3案偵辦中

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台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞質疑，高端把全民當作「實驗白老鼠」、把國庫當作私人董事會的「提款機」、高端案就是民進黨圖利特定廠商的最佳案例，告發前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅採購高端疫苗疑雲重重，涉犯瀆職。
以及衛福部長薛瑞元、次長周志浩針對國民黨立委李德維控告衛福部圖利高端，反控李德維涉嫌誣告罪。
另有士林地檢署移轉北檢的2案，也就是高端總經理陳燦堅友人王信雄涉內線交易、股市大戶「松山凱基哥」廖學邦涉操縱股價。前者王信雄遭起訴，北院判處1年7月，緩刑3年，支付公庫2萬元，後者廖學邦獲不起訴。
而在更早之前，也就是大約在2021年新冠疫情在台擴散期間，蔡政府疫苗政策，引發社會高度質疑，不少人陸續告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等官員涉嫌護航高端疫苗、「3+11」破口、涉嫌圖利、瀆職、廢弛職務釀災、殺人等罪，總計63案，去年4月已全部簽結。
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