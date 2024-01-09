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大選前高端疫苗採購爭議再起　北檢仍有3案偵辦中

▲立法院9日召開臨時會，由行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告高端疫苗採購（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）
▲立法院9日召開臨時會，由行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告高端疫苗採購（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）

記者潘千詩／台北報導

高端疫苗爭議在選前延燒，立法院今（9）日召開臨時會，由行政院長陳建仁率部會首長列席，針對是否公布高端合約、是否圖利廠商及危害全民健康權益等事宜專案報告並備質詢。據了解，台北地檢署偵辦高端相關案件，總計68案，其中63案已簽結，1件有罪確定，1件不起訴，另還有3件偵辦中。

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北檢偵辦中的3起案件，分別為國民黨台中立委候選人廖偉翔等人告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、前民進黨立委劉俊雄涉嫌詐欺、圖利、內線交易。

▲台中市立委候選人林家興（左）、廖偉翔（中）、羅廷瑋（右）向北檢按鈴告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、前民進黨立委劉俊雄，涉嫌詐欺、圖利、內線交易（圖／記者潘千詩攝，2024.01.02）
▲台中市立委候選人林家興（左）、廖偉翔（中）、羅廷瑋（右）向北檢按鈴告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅、前民進黨立委劉俊雄，涉嫌詐欺、圖利、內線交易（圖／記者潘千詩攝，2024.01.02）
台北市文明人權服務協會理事長張凱鈞質疑，高端把全民當作「實驗白老鼠」、把國庫當作私人董事會的「提款機」、高端案就是民進黨圖利特定廠商的最佳案例，告發前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅採購高端疫苗疑雲重重，涉犯瀆職。

以及衛福部長薛瑞元、次長周志浩針對國民黨立委李德維控告衛福部圖利高端，反控李德維涉嫌誣告罪。

另有士林地檢署移轉北檢的2案，也就是高端總經理陳燦堅友人王信雄涉內線交易、股市大戶「松山凱基哥」廖學邦涉操縱股價。前者王信雄遭起訴，北院判處1年7月，緩刑3年，支付公庫2萬元，後者廖學邦獲不起訴。

而在更早之前，也就是大約在2021年新冠疫情在台擴散期間，蔡政府疫苗政策，引發社會高度質疑，不少人陸續告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅等官員涉嫌護航高端疫苗、「3+11」破口、涉嫌圖利、瀆職、廢弛職務釀災、殺人等罪，總計63案，去年4月已全部簽結。

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