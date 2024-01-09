批馬英九接受九二共識荒廢國防　賴清德轟：他領軍阻擋軍購案

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針對外媒關切兩岸及外交議題，賴清德表示，他和蕭美琴會繼續沿著總統蔡英文過往深受國際社會肯定的政策。他提到，「和平無價、戰爭沒有贏家、和平是唯一的選項」，只要對等尊嚴情況下，台灣的門永遠都是開的，願意跟中國進行交流合作，促進兩岸人民福祉，以藉此來穩定台海和平。
「我們對和平有理想，不能有幻想，接受中國一個原則的主張，不是真正的和平！」賴清德直言，沒有主權的和平，就跟香港一樣是假和平，所以他主張建立威懾的力量，包含強化國防力量、軍事採購或國防自主。他說，過去在蔡總統領導之下，把國防預算提高，同時也把兵役、義務役恢復到一年，也與美國、國際進行各項交流合作，提升台灣保護國家的力量，向國際社會傳達台灣保衛自己國家的決心。
賴清德指出，台灣不斷強化自己的經濟實力，特別在全球供應鏈重組下，擴大產業優勢、站穩供應鏈，台灣經濟不僅僅發展，還要有韌性且更安全。
賴清德提到，台灣要跟國際社會加強合作，很樂意跟民主陣營肩並肩站在一起，「追求和平是靠實力，不是靠侵略者的善意，侵略者的善意是靠不住的，過往西藏、新疆或現在的香港，都是很好的例子」。
話鋒一轉，賴清德提到，前總統馬英九過去在8年任內接受九二共識，把國防、國安工作擺在次要的地位，也因此荒廢了台灣國安的力量，民進黨第一次執政時馬英九是國民黨黨主席，就是他領軍阻擋台灣的軍購案，由此種種可以看出，在國家方向上，「我們兩個我跟美琴，所主張的國家方向跟在野黨、國民黨主張的不同」。
「朝日電視台」媒體則關切，中國解放軍在東海實施實彈射擊，是否為中國介選一事，賴清德說，台灣每次大選，中國都會介入，但這次最嚴重，除了文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息外，還有威脅利誘等，可以說是無所不用其極。
賴清德提到，在這次選舉中，中國也很明顯，運用戰爭與和平企圖影響這場選舉，建立親中政權，台灣人民會意識到中國這個企圖，會用手中神聖的選票發揮民主力量，阻止中國的介入，「如果中國介入成功，中國指定誰、支持誰，誰就當選的話，那台灣民主就蕩然無存，不是在選總統而在選特首，就跟香港一樣」。
另有外媒關切，蕭美琴的副總統角色如何發揮所長，把台美關係帶向什麼地方？賴清德說，若他們領導國家，代表的方向就是信賴台灣、走入世界迎向未來，絕對不會走回一個中國原則、走回中國這條老路。他稱讚，蕭美琴非常優秀，當過四任立委、台灣很多人不知道，當過國安會諮詢委員、駐美大使，「未來我會好好借重美琴的專業，協助我推動國政」。
蕭美琴進一步說，在中華民國憲法上副總統的定位就是備位元首，任務就是要以總統授權的任務為主，在賴清德邀請她一起搭黨參選、討論過程中，有特別提到要借重她在基層參選的經驗、國際外交累積的歷練等，「我和賴副一樣，都對台灣民主和平有非常強烈的使命，都珍惜台灣得來不易的民主自由，這也是我們兩位所屬的民進黨，數十年的堅持和奮鬥目標」。
蕭美琴直言，台灣現在面臨的國際環境更複雜，包含全球地緣政治挑戰、許多全球性跨國性議題的挑戰，也面臨全球經濟結構的轉型，如何確保台灣持續在全球經濟和供應鏈當中扮演關鍵角色，維持台灣強盛的經濟、競爭力，是他們未來共同努力目標。
蕭美琴強調，台灣經濟實力要壯大，接軌國際是必要的，她相信以她過去的經驗和歷練，以及在華府建立、非常深厚的合作夥伴關係，未來會繼續協助賴清德壯大台灣實力、結交更多國際友人。
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