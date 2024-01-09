MLB／回顧在紅襪時光 Sale自認不算成功：現在沒有人會恨我了
美國職棒亞特蘭大勇士隊日前透過交易，取得明星左投「拍賣哥」Chris Sale，雖然近年Sale受到傷勢困擾，但勇士對他仍舊具有信心，勇士球團幾天前也以2年3800萬美元（約11.7億新台幣）價碼，與Chris Sale達成續約共識，如今Chris Sale接受美國電視節目訪問，認為之前他在紅襪隊時期，可謂經歷過最好與最糟的時光。
記者陳品翔/綜合報導
Chris Sale今天接受美國「Foul Territory」節目訪問，主持人問其在紅襪的日子裡算不算成功，他表示在自己的認知裡並不是如此。「從數據上來看，2017年應該是我職業生涯最棒的一年，2018年也很接近了，或許是生涯第2好的一年。雖然我缺席了一段時間，但我們最終贏得世界大賽冠軍，不過在我簽下合約後，我並沒有做到任何事情。」
「我職業生涯最棒的幾年在波士頓，但最糟的幾年也在那裡。老實說，如果最糟的那幾年薪水不是那麼貴，那倒也覺得還好。過去幾年紅襪隊的時光絕對無法笑笑看待，自己也從低潮中學到很多。」Chris Sale說到。
現年34歲的Chris Sale生涯曾7度入選全明星賽，但過去幾個賽季一直飽受傷病困擾，他曾在2020年接受過Tommy John手術，直到2021年8月才重返賽場。2022年因一系列傷病，包括肋骨、小指和手腕骨折，整季僅投了5.2局就宣告報銷，去年則是因肩傷關係也缺席了一段時間。
過去3年Chris Sale合計僅投151局，但勇士隊仍然相信他的身手，預計能夠成為球隊的第4號先發，順位排在Spencer Strider、Max Fried和Charlie Morton之後，對此Chris Sale也笑稱，「現在我可以輕鬆一點了，沒有人會恨我了」。
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