克服大跨度屋頂施工 楠仔坑運動中心預計113年底完工
建設經費達4.1億元的高雄「楠仔坑運動中心」為克服大跨度屋頂鋼構吊裝，近期動用市場少見的500噸移動式起重機，建築結構體順利施作，工程往前再推進，預計113年底完工。高雄市工務局長楊欽富表示，楠仔坑運動中心設計上以原有游泳池為中心，並以楠木為啟發，希望打造一座讓當地居民有認同感，並具在地精神的運動中心。
記者郭凱杰／高雄報導
「楠仔坑運動中心」位於國道1號旁旗楠路的楠梓運動園區，為因應台積電進駐而帶來的新興人口，成為高市府推動活化各區現有運動場館、廣設國民平價化運動中心的主要施政目標之一，開工至今工程進度超過7成。
高雄市工務局長楊欽富表示，舊時楠梓因遍植楠木，而得「楠仔坑」之名，後簡稱「楠梓」，這次希望打造一座讓當地居民有認同感，並具在地精神的運動中心，設計上以原有游泳池為中心，並以楠木為啟發，轉換為屋頂鋼構的設計元素，鋼構為其枝幹、多角度摺板為樹林密葉的意象，建物外觀採簡潔俐落的色彩為主調，也將取得合格級智慧建築及綠建築標章。
工務局新工處指出，該工程為了保留原有游泳池，施作泳池區屋頂鋼構工程時，如何完整保護泳池是一大難題，因為主要結構最長跨距超過30米，原預計使用250噸移動式起重機，經過施工團隊多次反覆研議，為了施工安全，最後採用了500噸移動式起重機，由西側泳池區往東側球場區吊掛，共分8個區塊，最近終於完成全跨32米的鋼構工程。