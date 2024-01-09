批在野黨抹黑高端疫苗　陳建仁哽咽：很多老人不敢打疫苗染疫身亡

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民進黨立委林俊憲質詢時，詢問高端股價異常是否有人為炒作，陳建仁表示，高端相關案件涉及不法，食藥署中一名審查委員將高端的研究成果洩漏給妻子，士林地院依內線交易罪判刑1年6個月，緩刑3年，都已經有所定案，如果有不法一定查到底。民間有63件控告前衛福部長陳時中瀆職，但也都經過地檢署查無不法，全部簽決，他批評都是選舉炒作。
話鋒一轉，陳建仁批評在野黨與境外勢力在疫情爆發時，說台灣要跟中國一樣封城、普篩，好在當時中央流行疫情指揮中心說要做好邊境管控、做好疫調、居家隔離、居家檢疫，2020年有250多天是零確診，全世界大為驚艷，經濟成長率當時也是世界最好的2個國家之一，美國經濟研究所也是大為稱讚。
陳建仁表示，但是2021年要開始談疫苗採購時，多少在野黨與境外勢力附和者說要買中國的疫苗，中國的疫苗是所有效價最低，智利買了中國的疫苗疫情繼續上升，直到打BNT才下來，澳洲與香港也是後來不得不打BNT疫苗。幸好蔡英文總統2020贏得選舉、幸好國會過半，要不防疫特別條例、疫後特別條例會被百般刁難。「還好沒有買中國國藥跟科興，要不然連續3年處處在封城、天天在普篩，經濟蕭條，就會隨著中國沈淪。」
陳建仁也痛批在野黨，「有一些附和者說AZ疫苗有很多副作用，就不敢打預防針，但是台灣有副作用比較低的高端，偏偏去抹黑它」，讓擔心有副作用的人也不去打高端，結果台灣75歲以上老人家只有7成5打疫苗，日本、韓國、新加玻75歲以上老人家都到9成5以上，陳建人哽咽說，「一個錯誤的建立，抹黑謾罵，使得台灣有多少老人家因而染疫死亡，為了政治利益，可以這樣嗎？」現在選舉到了還要繼續謾罵。
陳建仁指出，幸好不是韓國瑜選上總統、如果在野黨過半，台灣不會有這樣局面，高端是多好的疫苗，動物實驗、臨床實驗一期、二期都成功，在世界一流雜誌上發表，偏偏要抹黑，副作用低，卻讓怕副作用的老人家不打，於心何忍？
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