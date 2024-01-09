MLB／讚大谷翔平守備是名人堂等級 鬼才教頭：要他守一壘也可以
日籍二刀流球星大谷翔平因手術關係，今年新賽季加入道奇將不會登板。前天使隊「鬼才教頭」Joe Maddon近日在《MLB Network》節目「MLB Tonight」提出讓大谷鎮守外野的想法，稱他的守備能力是名人堂等級，並認為昔日子弟兵可以勝任一壘的任務。
記者路皓惟/綜合報導
在該節目中擔任分析師的前洛磯隊總經理Dan O'Dowd詢問Maddon：「你以前一直都很喜歡兩刀流的大谷，但如果只能讓他擔任一個野手位置，您會讓他守哪裡？」Maddon回答道：「我應該會安排大谷守左、右外野兩個位置，但我覺得他在右外野比較好。」
至於原因為何？Maddon給出自己的解釋，「雖然大谷能守外野所有位置，但我想讓他在負擔最小的位置上。」
「我看過大谷在打擊練習時守外野的樣子，他在外野的守備非常出色，防守範圍也很大。如果好好保護他的肩膀，無論他在哪個位置他都能發揮作用，所以我會讓他擔任右外野手，我認為他在那個位置可以達到全明星，甚至是名人堂等級，他的外野防守就是那麼出色。」Maddon表示。
大谷翔平在去年秋天進行右肘手術，今年球季將專注於打擊，道奇隊總教練Dave Roberts曾暗示可能讓他擔任左外野手，Maddon也說：「如果真的願意相信大谷翔平，要他擔任一壘手也是可以的。」
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