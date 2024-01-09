草莓吃到飽來了！六福萬怡75折還送干貝 新竹喜來登推草莓下午茶
迎接草莓盛產季節，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳即日起推出「甜莓夢境」季節主題餐檯，推出數十道草莓限定料理，包含清爽小點及多道必吃草莓甜品，且平假日午、晚餐期，還有「日本生食級干貝」吃到飽。餐廳同步推出優惠，凡平日午、晚餐至敘日用餐並打卡分享，即可享兩位成人餐費2,024元，相當於75折優惠。另外，新竹豐邑喜來登大飯店則是1月20日起至2月18日每週六、週日及情人節2月13日至2月14日期間，推出民眾引頸期待的草莓下午茶吃到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
台北六福萬怡酒店敘日餐廳「甜莓夢境」此次選用苗栗大湖香水草莓，主打多款草莓入饌佳餚，通通都吃到飽，包含經香料與莓果醬醃漬後香煎的「嫩煎雞胸佐陳醋草莓沙沙」、慢煎至黃金焦香的鮮魚與酸甜草莓的「羅勒莓果蜜醋鮮魚」、滿溢蟹腿肉佐草莓丁和馬鈴薯沙拉的「花園蟹肉草莓甜筒」等，還有多款草莓夢幻甜品，如「草莓卡士達泡芙、粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔、焦糖草莓布蕾」等。
敘日餐廳亦同步推出平假日午、晚餐期「日本生食級干貝」吃到飽，平日餐期的「獵人香草醬焗扇貝」以及假日限定的「醋蔥漬鮭魚卵生蠔」、「松露白醬焗生蠔」和鮮甜松葉蟹腳，並搭配現切肉檯的爐烤美國牛與自助鍋物區的酸菜白肉鍋、台南現燙生牛肉湯等暖胃湯品。
為歡慶2024年到來，敘日餐廳即日起至2月7日，並推出「喜迎新年！雙人餐費2,024元」優惠活動，凡兩位成人於平日午晚餐至敘日用餐並打卡，即享活動優惠價2,024元。以上優惠價格需收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。
另外，新竹豐邑喜來登大飯店也將於1月20日起至2月18日每週六、週日及情人節2月13日至2月14日期間推出民眾引頸期待的草莓下午茶吃到飽，供應多達20道以上草莓甜點及鹹食，另提供精緻的限量位上甜點。
新竹喜來登表示，大廳酒吧近年來搭配不同活動主題推出草莓下午茶吃到飽深受民眾青睞，更有民眾每年前來朝聖香甜美味的粉紅魅力，今年，新竹喜來登以各國經典甜點與草莓共同組成莓好世界，自1月20日起至2月18日每週六、週日及2月13日、2月14日(2月9日至2月11日不開放)，下午2點45分至4點30分於飯店一樓大廳酒吧限時供應，提供多款草莓甜點、鹹食吃到飽，下午茶無限量供應來自各國的經典甜點，如日本的「大福」、義大利的「提拉米蘇」、美國的「波士頓派」及法國的「可麗露」等。
除了眾多草莓甜點之外，本次亦特別提供每位乙份的位上甜點──「新鮮草莓杯」及「草莓開心果慕斯」，其中草莓開心果慕斯由點心房主廚帶領團隊精心設計，以法芙娜覆盆子奇想巧克力加上義大利西西里島開心果香緹、北海道煉乳及新鮮草莓做點綴，並與鬆軟的開心果蛋糕體結合，酸甜、多層次的口感。新竹喜來登「莓好世界 草莓派對」，成人用餐每位799元+10%，兒童用餐每位399元+10%。