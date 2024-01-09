NBA／金州勇士「嘴綠」格林自曝在後院跟Kerr爆哭！詹皇暖心傳訊
金州勇士前鋒「嘴綠」Draymond Green（格林）遭到聯盟無限期禁賽，日前才被「釋放」，他在接受節目訪問時透露，禁賽期間，勇士總教練Steve Kerr有去他家，兩人在院子裡哭了起來，Draymond Green也透露，自己收到湖人隊「詹皇」LeBron James的溫馨問候，讓他很感動。
記者吳政紘/綜合報導
Draymond Green在自己的Podcast節目《The Draymond Green Show》回憶禁賽期間的狀況，他表示：「有一天Kerr來探訪我，我們坐在院子裡，他哭了，我也哭了。因為我們之間有一種羈絆，見過最高峰和低谷，他對我說：我希望你能以正確的方式結束這一切，我們要以正確的方式結束這一切，但你並沒有這樣做。」
Draymond Green跟Kerr的討論，Kerr也提到，他認為對子弟兵感到驕傲，即便遇到這些混亂的狀況，還是希望他可以把賽季打完。
湖人球星LeBron James是Green的好友，Green透露禁賽期間James對他說，「我只是想讓你知道，我們與你同在，我們愛你冠軍。我們會和你一起度過難關，做你該做的事。」
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