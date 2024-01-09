週六總統大選！他「被排上整天班」、氣炸想檢舉　勞動部教戰

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原PO表示，自己工作的餐廳是蠻知名的牛排餐廳，假日客人很多，加上尾牙季，訂位確實不少，「但是我真的很想回家投票...也想決定自己的未來」，自己甚至跟老闆求情，卻都不答應，說班已經排了，若大家想請假就請假，他餐廳就要關了。
原PO憤恨問到，「關我屁事？為什麼要在這邊幫你賺錢，還得放棄自己的投票權利？這種沒品的老闆到底該拿他怎麼辦？現在檢舉還來得及嗎？有人也是打工遇到這種情況的嗎？」
貼文一出，其他人傻眼，「什麼辣雞老闆」、「爛地方趕緊跑，正常老闆不會投票日還不讓請假」、「雖說依法你有投票權利，可惜慣老闆...」、「請半天都不能？」也有網友喊「不用怕，老闆犯法了」、「你老闆寧可不讓員工去投票，也不休息半天，該檢舉了吧」。
勞動部表示，為保障具投票權的勞工得以行使參政權，勞動部已指定選舉投票日為《勞動基準法》所定放假日，因此，113年1月13日中華民國第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉投票日當天，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1天，工資照給。
勞動部指出，若徵得勞工同意於投票日出勤，應不妨礙其投票，並給加班費，加班費工資算法有2種類型：
一、原屬勞工的工作日：應加倍發給出勤時段的工資。舉例而言：勞雇雙方約定當天出勤8小時，勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時的工資。
二、原屬勞工的休息日：視工作時數依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。
勞動部強調，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，最高100萬元的罰鍰，並應補給工資。勞工權益如有受損害者，可就近向工作所在地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維護自身權益。
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