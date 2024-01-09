李杏穿防護衣瘋狂憋尿 忍住喝水念頭嘆「至少不用穿8小時起跳」
大愛電視劇《打怪任務》劇情回到2021年新冠肺炎全國疫情警戒進入第3級的故事。李杏飾演護理師，拍戲時穿整套防護衣可能穿幾個小時，對演員來說就已經是個很大的挑戰，李杏說面對嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），真的醫護人員都要穿至少8小時以上，為了避免穿脫造成浪費防護裝備，還得少喝水、忍著想上廁所的念頭，「只要一想到這點就覺得拍戲真的還好。」
記者羅凌筠／綜合報導
李杏說演員是可以適時的用情緒演出，展現戲劇張力，但跟真實的護理師林佑真見面做田野調查時發現，面對病人家屬情緒激昂，「護理師是不能展現自己的情緒來面對病人家屬，還要想辦法安撫。」李杏當下覺得護理師的工作太辛苦，告訴自己以後到醫院不要太為難醫護人員。
李杏不是第1次飾演護理師，不過她說在《打怪任務》中的角色卻有上戰場的感覺，跟黃瀞怡（小薰）、魏蔓、林子熙在10B護理站一起工作，護理長由陳孝萱飾演，李杏說：「4個護理師展現出4種不同個性，在面對不同病人及身心壓力，4個人也都呈現出不同的面向。」李杏飾演的林佑真是個冷靜、在大家情緒瀕臨崩潰邊緣時會跳出來安撫的人，護理師之間相互支持的力量也是心理健康及危機管理相當重要的一環。
李杏說護理人員可能是別人的太太、別人的媽媽、別人的女兒，在防疫作戰上必須在這三個角色與職場壓力上相互拔河，醫護人員在高危險性的工作環境，害怕自己被感染將疾病傳染給家人或其他人，許多人不敢回家，只能打電話視訊，雖然拍戲時是假的，「但情境非常容易感同身受，因為我們自己也經歷過疫情。」尤其疫情剛開始時大家真的很恐懼，「所以在拍戲時的親情代入感真的很強烈。」
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