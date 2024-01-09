藍營公布不雅片截圖　羅致政轟配合中國介選「誰供應影片？」

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羅致政對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議，質疑國民黨影片資料從何而來？又是誰源源不斷供應？強調正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。
羅致政聲明表示，首先，絕對不能讓中共網軍介選得𢌥，動搖國本，這是一個操作細膩的新犯罪模式；第二，國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象；第三，紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。
羅致政說明，這模組化的操作方式如下，先是假影片、境外網站、傳進國內藍紅媒通路，目的都是介選；接著是徹底抹黃，據了解國民正在製作類似廣告，準備一條龍操作；認為這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。
羅致政說，首先由色情網站揭開序幕，後有統派人士璩美鳳接棒，現在輪到國民黨中央接棒。ㄧ個泱泱大黨竟淪為色情網站的接棒人，國民黨除了教國人如何滿足偷窺癖好，還鼓勵犯罪集團從事散播非法影片行為，這整個犯罪行為不可原諒，ㄧ個政黨鼓勵全民犯罪，民進黨上架台灣，國民黨卻忙著上傳假影片，「這樣的政黨不值得台灣人民信任！這樣的政黨全民應該強力唾棄！」
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