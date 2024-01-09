吳欣盈上《賀瓏夜夜秀》暢飲Johnnie Walker　被酸這句差點走人

藍營公布不雅片截圖　羅致政轟配合中國介選「誰供應影片？」

▲國民黨今日召開記者會公布羅致政不雅片最新截圖，羅致政砲轟國民黨淪為色情網站的接棒人，配合境外介選勢力。（圖／翻攝自羅致政臉書）
▲國民黨今日召開記者會公布羅致政不雅片最新截圖，羅致政砲轟國民黨淪為色情網站的接棒人，配合境外介選勢力。（圖／翻攝自羅致政臉書）

記者陳威叡／台北報導

尋求連任的民進黨立委羅致政日前深陷不雅片風波，國民黨今（9）日召開記者會，說明收到20片疑似羅致政的最新性愛影片，而昨日又傳出立委洪申翰也成為不雅片的主角，但該男子不僅沒有蓄鬍且身形明顯較瘦。對此羅致政今（9）日表示，國民黨淪為色情網站的接棒人，配合境外介選勢力，砲轟「國民黨影片從哪裏來？是誰源源不斷供應？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於羅致政與洪申翰相繼遭指是不雅片男主角，對此羅致政說明，洪申翰遭境外網軍對抹黃攻擊，型態、手法跟日前自己遭遇如出一徹，質疑後面還有多少個羅致政與洪申翰，而為什麼在這個假訊息介選的紅色供應鏈當中，特定紅媒、國民黨總是接手操作的那個人。

羅致政對國民黨配合境外介選勢力提出強烈抗議，質疑國民黨影片資料從何而來？又是誰源源不斷供應？強調正當所有人為了在世界上架台灣而努力的同時，國民黨跟特定人士卻在上傳造假的情色影片。

羅致政聲明表示，首先，絕對不能讓中共網軍介選得𢌥，動搖國本，這是一個操作細膩的新犯罪模式；第二，國安單位應快速介入調查，公布介選供應鏈真象；第三，紅統政媒先造謠抹黑，抹黃，統媒、藍營政客接手攻擊無限上綱，這就是典型的一條龍介選模式。

羅致政說明，這模組化的操作方式如下，先是假影片、境外網站、傳進國內藍紅媒通路，目的都是介選；接著是徹底抹黃，據了解國民正在製作類似廣告，準備一條龍操作；認為這就是意圖使人不當選的明證，台灣有選舉史以來的最大奧步。

羅致政說，首先由色情網站揭開序幕，後有統派人士璩美鳳接棒，現在輪到國民黨中央接棒。ㄧ個泱泱大黨竟淪為色情網站的接棒人，國民黨除了教國人如何滿足偷窺癖好，還鼓勵犯罪集團從事散播非法影片行為，這整個犯罪行為不可原諒，ㄧ個政黨鼓勵全民犯罪，民進黨上架台灣，國民黨卻忙著上傳假影片，「這樣的政黨不值得台灣人民信任！這樣的政黨全民應該強力唾棄！」

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

又是中共介選？凌濤爆羅致政不雅影片　道具自拍、鹹濕對話樣樣來

羅致政不雅片鑑定結果未公布　陳建仁：支持檢調盡快釐清真相

羅致政性愛片鑑定報告　新北檢已收到：須被害人同意始得說明

羅致政嗆謎片造假！璩美鳳踢館　要求督促數發部徹查影片釐清真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選