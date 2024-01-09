浪貓遭嫌「一臉衰樣」沒人要！被收編重獲新生 巨大轉變感動全場
德國動物收容所一隻灰黑色米克斯流浪貓，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠。直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家，連收容所志工都對此感到驚訝。女子還開設IG粉專，紀錄毛孩生活日常，從粉專中可見，貓貓重獲新生後，如今變得愛撒嬌又親人，巨大轉變讓眾人都感動不已。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，德國動物收容所一隻米克斯貓咪豆子（Bean），由於臉部五官及灰黑毛色，被嫌棄「臉臭又醜，看了很晦氣」，因此多年來都苦等不到領養機會，也被不少領養者列為拒絕往來戶。
直到女子法蘭肯恩（Francisca Franken）因為想養貓，到收容所網站挑選有緣的貓貓時，一眼就注意到豆子特別的長相。法蘭肯恩後續得知豆子的遭遇後，覺得十分心疼，因此立刻向收容所申請收養。
收容所志工剛得知法蘭肯恩想領養豆子時，簡直不可置信，還再三向法蘭肯恩確認。看到法蘭肯恩堅定的領養態度，收容所才放心地讓法蘭肯恩把豆子帶回家。法蘭肯恩收編豆子之後，立刻為牠開了IG帳號「bebbybeansprout」，並開始記錄毛孩的生活日常。
如今IG粉專「bebbybeansprout」已有1.7萬人追蹤，從版面貼文也可以看出，豆子雖然一臉衰樣，但重獲新生後，神色從一開始的冷漠、不親人，到現在變得相當愛找媽媽撒嬌，且最喜歡黏著媽媽蹭蹭狂呼嚕，巨大轉變讓法蘭肯恩無比感動。