出門帶傘！明變天「台中以北」全是雨區　選舉前冷氣團急凍剩10度

浪貓遭嫌「一臉衰樣」沒人要！被收編重獲新生　巨大轉變感動全場

▲灰黑色米克斯流浪貓豆子，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠，直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家。（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）
▲灰黑色米克斯流浪貓豆子，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠，直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家。（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）

記者賴禹妡／綜合報導

德國動物收容所一隻灰黑色米克斯流浪貓，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠。直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家，連收容所志工都對此感到驚訝。女子還開設IG粉專，紀錄毛孩生活日常，從粉專中可見，貓貓重獲新生後，如今變得愛撒嬌又親人，巨大轉變讓眾人都感動不已。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，德國動物收容所一隻米克斯貓咪豆子（Bean），由於臉部五官及灰黑毛色，被嫌棄「臉臭又醜，看了很晦氣」，因此多年來都苦等不到領養機會，也被不少領養者列為拒絕往來戶。 

▲灰黑色米克斯流浪貓豆子，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠，直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家。（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）
▲豆子：「我這是醜萌好嗎？現在最流行的那種！你們這些人懂啥！」（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）
直到女子法蘭肯恩（Francisca Franken）因為想養貓，到收容所網站挑選有緣的貓貓時，一眼就注意到豆子特別的長相。法蘭肯恩後續得知豆子的遭遇後，覺得十分心疼，因此立刻向收容所申請收養。 

收容所志工剛得知法蘭肯恩想領養豆子時，簡直不可置信，還再三向法蘭肯恩確認。看到法蘭肯恩堅定的領養態度，收容所才放心地讓法蘭肯恩把豆子帶回家。法蘭肯恩收編豆子之後，立刻為牠開了IG帳號「bebbybeansprout」，並開始記錄毛孩的生活日常。 

▲灰黑色米克斯流浪貓豆子，因長相和毛色不討喜，好幾年下來都沒人願意領養牠，直到一名女子注意到貓貓的特別之處，決定將牠收編帶回家。（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）
▲豆子重獲新生後，現在變得相當愛找媽媽撒嬌。（圖／翻攝自IG＠bebbybeansprout）
如今IG粉專「bebbybeansprout」已有1.7萬人追蹤，從版面貼文也可以看出，豆子雖然一臉衰樣，但重獲新生後，神色從一開始的冷漠、不親人，到現在變得相當愛找媽媽撒嬌，且最喜歡黏著媽媽蹭蹭狂呼嚕，巨大轉變讓法蘭肯恩無比感動。 

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁

家養「仙白巨獸」肉掌比人手大！真身曝光　3萬人看呆：簡直雪怪

偷酸高雄猴子「好肥喔」！他遭爆氣狂追　一秒嚇爛：對不起對不起

橘貓背影「壯如馬東石」！低頭肌肉全炸開　18萬人笑噴：猛男系列

離世愛貓終於入夢！主人怨「怎不早點來」　牠1句回答惹哭24萬人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選