昨合體蔣萬安今同框許淑華　蔡壁如當柯文哲分身南投衝政黨票

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蔡壁如今（9）日上午到南投市，與「神力女超人」南投縣長許淑華同框，並陪同國民黨立委候選人游顥掃街，受到市場民眾歡迎。
由於國民黨對民眾黨主席柯文哲下了「禁柯令」，扮演柯文哲分身的蔡壁如卻在國民黨陣營來去自如，昨天也到新北與藍小雞合體造勢，外界好奇她不必照顧自己選區嗎？但蔡壁如認為，她南北輔選有助於提高能見度、拉抬自己選情，期待星期六能翻轉現狀政黨輪替。
蔡壁如強調，雖然政黨屬性不同，但在野力量必須團結起來，藍白在區域立委採取合作，互相拉抬加油打氣，之前許淑華主動到她的造勢場站台，她非常感謝，今天也到南投陪游顥掃街，希望兩人能一起進入國會。
許淑華稱讚蔡壁如願意到台中海線蹲點、選戰打得有聲有色，讓大家看到中一有勝選的可能。她表示藍白在總統選舉彼此祝福、立院則有合作機會，蔡壁如提出很多中部建設的政見，未來非綠力量當選，會共同支持中彰投大計劃、推動中部共好。
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