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昨合體蔣萬安今同框許淑華　蔡壁如當柯文哲分身南投衝政黨票

▲台北市長蔣萬安昨為民眾黨立委候選人蔡壁如拍推薦影片。（圖／蔡壁如競總提供，2024.01.09）
▲台北市長蔣萬安昨為民眾黨立委候選人蔡壁如拍推薦影片。（圖／蔡壁如競總提供，2024.01.09）

記者顏幸如／南投報導

台灣民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如，昨天合體台北市長蔣萬安、並獲蔣萬安拍影片推薦；今早她趕赴南投和國民黨縣長許淑華合體、陪候選人游顥掃街，也衝刺自己的政黨票。蔡壁如強調雖然藍白政黨屬性不同，但在野力量必須互相拉抬、團結起來下架民進黨。

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▲蔡壁如今早到南投，與縣長許淑華合體。（圖／游顥競總提供，2024.01.09）
▲蔡壁如今早到南投，與縣長許淑華合體。（圖／游顥競總提供，2024.01.09）
國民黨昨晚在台中市烏日區舉辦造勢大會，主辦單位宣佈湧進10萬人，高人氣的台北市長蔣萬安，掃街後到烏日玉闕朝仁宮，與民眾黨中一選區立委候選人蔡壁如、國民黨中二選區立委候選人顏寬恒一起參拜媽祖，蔣萬安並在廟內為蔡壁如拍攝推薦影片，廟外還可以聽到顏寬恒陣營喊「凍蒜」的聲音。3人隨即趕往造勢大會會場，蔡壁如上台演講後離開，未與國民黨總統候選人侯友宜、趙少康等人同台。

蔡壁如今（9）日上午到南投市，與「神力女超人」南投縣長許淑華同框，並陪同國民黨立委候選人游顥掃街，受到市場民眾歡迎。

由於國民黨對民眾黨主席柯文哲下了「禁柯令」，扮演柯文哲分身的蔡壁如卻在國民黨陣營來去自如，昨天也到新北與藍小雞合體造勢，外界好奇她不必照顧自己選區嗎？但蔡壁如認為，她南北輔選有助於提高能見度、拉抬自己選情，期待星期六能翻轉現狀政黨輪替。

▲民眾黨立委候選人蔡壁如到南投，陪國民黨立委候選人游顥掃街。（圖／游顥競總提供，2024.01.09）
▲民眾黨立委候選人蔡壁如到南投，陪國民黨立委候選人游顥掃街。（圖／游顥競總提供，2024.01.09）
蔡壁如強調，雖然政黨屬性不同，但在野力量必須團結起來，藍白在區域立委採取合作，互相拉抬加油打氣，之前許淑華主動到她的造勢場站台，她非常感謝，今天也到南投陪游顥掃街，希望兩人能一起進入國會。

許淑華稱讚蔡壁如願意到台中海線蹲點、選戰打得有聲有色，讓大家看到中一有勝選的可能。她表示藍白在總統選舉彼此祝福、立院則有合作機會，蔡壁如提出很多中部建設的政見，未來非綠力量當選，會共同支持中彰投大計劃、推動中部共好。

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