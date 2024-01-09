新冠疫情再迎高峰 北市加碼民眾施打XBB.1.5疫苗抽萬元禮券
新冠疫情逐漸升溫，衛福部疾管署預估一月中下旬，確診人數會達到高峰，每日達1.8萬至2萬人確診。臺北市政府衛生局表示，Novavax XBB.1.5疫苗於今（9）日開打，適用對象為12歲以上民眾，另莫德納XBB.1.5疫苗持續供應滿6個月以上民眾接種；另為鼓勵市民盡快接種，台北市也辦理抽獎活動，提供2,005個獎項，最高可獲得1萬元等值禮券，總獎額達205萬元。
記者邱新博／台北報導
北市衛生局說明，Novavax XBB.1.5疫苗開打首週臺北市共13家醫院（含臺大醫院、臺北榮民總醫院、萬芳醫院、國泰醫院、臺大癌醫中心醫院、臺大北護分院、和信醫院、萬華醫院、市立聯合醫院和平、陽明、忠孝、中興及仁愛院區）及58家診所開設Novavax XBB.1.5疫苗門診，另莫德納XBB.1.5疫苗有29家醫院及160家診所提供接種服務。截至113年1月8日，臺北市已接種新冠XBB.1.5疫苗逾9萬5,000人次，提醒市民接種疫苗後約2週才會產生保護力，尚未接種疫苗之市民朋友請儘速接種，保護自己與他人。
北市衛生局也說明「新冠XBB.1.5疫苗防護加一，打疫苗抽好禮」活動方案，凡設籍臺北市且出生滿6個月以上民眾，在今年1月1日至1月31日期間於臺北市COVID-19疫苗合約醫療院所或接種站完成接種新冠XBB.1.5疫苗者，即符合抽獎資格；除不分年齡抽出2,000名可各得1,000元等值禮券外，另依年齡分為5組（5歲(含)以下、6至17歲、18至49歲、50至64歲、65歲(含)以上），每組各抽1名幸運兒可獲得1萬元等值禮券，總獎額達205萬元。
北市衛生局提醒，接種疫苗時應攜帶健保卡、身分證明文件（身分證、居留證/統一證號文件等）、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由合約院所查驗確認接種資格是否符合，再提供接種服務。