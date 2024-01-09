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鳳梨影射舊愛罔腰「愛滋夫妻檔」！她淚崩想不開：打擊真的很傷

▲鳳梨（左）與舊愛罔腰曾交往4年，分手後卻開始對立，甚至影射對方是「愛滋夫妻檔」，讓她非常難過。（圖／翻攝罔腰臉書）
▲鳳梨（左）與舊愛罔腰曾交往4年，分手後卻開始對立，甚至影射對方是「愛滋夫妻檔」，讓她非常難過。（圖／翻攝罔腰臉書）

記者江芷稜／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾與變性者罔腰交往4年，過去甜蜜戀情，分手後全變了調，最近他與「新一代戰神」馮語婷開戰，卻又發文警告「誰跟高雄愛滋夫妻檔合作的，自己多保重」，影射舊愛罔腰與另一半，讓罔腰飽受輿論攻擊，她深夜發布痛哭影片，透露自己為此想不開，「打擊真的很傷」，還好有老公相陪，希望能走出低潮。

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▲網紅罔腰昨天宣布自己已經懷孕，消息引發譁然。（圖／罔腰臉書）
▲網紅罔腰曾因破壞民宿與假懷孕，引發軒然大波。（圖／罔腰臉書）
鳳梨火力全開與馮語婷開戰，又突然點名「愛滋夫妻檔」，雖未指名道姓，但網友留言「大鬧綠島民宿跟高雄粉紅特斯拉，出現的那對？」時，他曖昧表示「不准你胡說」，讓網友議論紛紛，此舉讓罔腰崩潰大哭了一夜，表示收到很多訊息關心，「選擇不回應不是默認，而是心力交瘁」，痛訴自己無法走出痛苦，難過到全身發抖。

▲▼鳳梨（上下圖左）與和歐菈感情穩定。（圖／翻攝自歐菈IG、鳳梨吳泓逸臉書）
▲鳳梨（右）與和歐菈感情穩定。（圖／翻攝自歐菈IG）
她隨後發布影片，在鏡頭前哭成淚人兒，表示「這件事對我打擊真的很傷！」跟鳳梨分手已經好幾年，不曾用前男友名義來做文章，私下也沒交集，不知道為何還要承受這種莫須有的罪名跟指控，「不敢面對朋友、不敢面對家人，想把自己關起來，對不起大家，我目前走不出來」，謝謝大家關心。

▲鳳梨突發文點名「高雄愛滋夫妻檔」，讓罔腰忍不住崩潰大哭。（圖／鳳梨臉書）
▲鳳梨突發文點名「高雄愛滋夫妻檔」，讓罔腰忍不住崩潰大哭。（圖／鳳梨臉書）
▲被鳳梨點名是「高雄愛滋夫妻檔」，罔腰表示真的打擊很大，差點走不出來。（圖／罔腰臉書）
▲被鳳梨點名是「高雄愛滋夫妻檔」，罔腰表示真的打擊很大，差點走不出來。（圖／罔腰臉書）
鳳梨也大方回應，現身留言區說「我告訴你，害人之心不可有，你不要存壞心，就會有善報，若要存壞心，早晚會報應，祝你順心」，有網友質疑他欠缺流量，才會拖罔腰下水，要鳳梨顧及往日情，畢竟當初鳳梨是因為罔腰而成名，他事後在臉書發文，「偶被唸了…，不玩了…祝各位夜晚愉快」，宣布紛爭落幕。

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