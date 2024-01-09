鳳梨影射舊愛罔腰「愛滋夫妻檔」！她淚崩想不開：打擊真的很傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
她隨後發布影片，在鏡頭前哭成淚人兒，表示「這件事對我打擊真的很傷！」跟鳳梨分手已經好幾年，不曾用前男友名義來做文章，私下也沒交集，不知道為何還要承受這種莫須有的罪名跟指控，「不敢面對朋友、不敢面對家人，想把自己關起來，對不起大家，我目前走不出來」，謝謝大家關心。
鳳梨也大方回應，現身留言區說「我告訴你，害人之心不可有，你不要存壞心，就會有善報，若要存壞心，早晚會報應，祝你順心」，有網友質疑他欠缺流量，才會拖罔腰下水，要鳳梨顧及往日情，畢竟當初鳳梨是因為罔腰而成名，他事後在臉書發文，「偶被唸了…，不玩了…祝各位夜晚愉快」，宣布紛爭落幕。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995