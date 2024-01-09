達美樂16吋「起司火山四喜披薩」開箱！自帶超狂熔岩 半價549元
這是什麼酷東西！台日達美樂聯手打造16吋「起司火山四喜披薩」，在披薩中間隆起火山口、裝滿100%莫札瑞拉起司及切達起司，《NOWnews今日新聞》搶先開箱，試吃自帶超狂熔岩的披薩，喜歡濃郁乳酪的人簡直實現財富自由，起司無限加！還和同事邊沾邊吃玩上癮。台日友好同步開賣，現在外帶還有半價549元優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
達美樂台日雙方主廚聯手研發的「起司火山四喜披薩」，在人氣招牌四喜披薩上、製作出香濃起司火山熔岩，創新造型有夠震撼！至於口味吃起來如何？《NOWnews今日新聞》記者搶先開箱，就在公司掀起一片騷動！火山口熔岩造型的披薩完成度太高，剛開始大家還遲遲不敢下手；玩開後什麼都拿來沾，連香烤薯球、烤雞條都實現起司自由。
試吃同事表示，「這個吃法實在太酷了！很好玩」、「等於吃披薩可以狂加起司蠻爽的」，也有人表示「起司醬自有鹹味，加太多可能會有點鹹」。最令人好奇的是，到底花多少功夫做出逼真火山口？
吃到最後謎底揭曉，發明這造型的台日主廚們實在很高招！原來是在義式經典餅皮下方直接放一個紙碗，讓麵皮可以沿著紙碗邊緣、自然塑形成火山口，裝入100%莫札瑞拉起司及切達起司調製的濃郁起司熔岩漿，足足放滿 200g 有夠豪爽，而且外送過來都沒有溢出。
台灣共有「起司火山四喜披薩」、「瑪格莉特火山四喜披薩」及「海鮮火山四喜披薩」3 種口味，外帶半價只要 549 元起；套餐則是「起司火山四喜披薩」搭配烤雞條、Puff 香腸、鱈魚星星、 香烤薯球 4 款副食及一瓶大可樂，849 元起把香濃起司沾好沾滿。
必勝客則是與連續五年獲「米其林必比登推薦」的欣葉小聚合作，霸氣選用松葉蟹、軟殼蟹、干貝、鳳尾蝦等頂級食材，打造全台限量5000個特製古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝披薩」，即日起至1月15日開放PK APP會員獨家訂購，限量搶購單點1049元；及濃郁蟹黃風味醬汁的「金皇軟殼蟹干貝披薩」即日起限時開賣，可享外帶買大送大、外送買大送小優惠。