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愛莉莎莎泰國置產引熱議！專家分析優劣　房市投資人點出關鍵優勢

▲網紅愛莉莎莎在泰國曼谷購入新房，有房地產投資專家分析看法。（圖／翻攝自Instagram）
▲網紅愛莉莎莎在泰國曼谷購入新房，有房地產投資專家分析看法。（圖／翻攝自Instagram）

國際中心賴正琳／綜合報導

近期YouTube上擁有125萬人訂閱的網紅愛莉莎莎，在泰國曼谷購入新房，並開心地和大眾分享新家的公設、設計和採光都很好，且價格比台灣便宜很多，只有台灣房價的1/5。對此，在泰國深耕房地產多年的投資專家指出，的確房價有差，不過曼谷的物價方面已和台灣相近，但泰國的溫暖、自由、繁榮還有美食都十分值得推薦。

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經營「傑瑞泰國點點 Jerry‘s Thailand Discovery」粉絲專頁的房地產專家Jerry表示，在泰國置產有多項優勢，例如台灣冬天冷颼颼時，曼谷的天氣適合避寒，且美食眾多；而泰國的建築師有許多巧思，這也是近年來泰國不動產火紅的原因。他透露很多設計師定期會來曼谷找尋靈感，甚至台灣多家建商也曾來考察過、甚至置產，泰國的建築設計一直走在台灣的前面。

另外，他也指出曼谷的房價確實比台北便宜，但金額多寡還是要看地段。Jerry說：「以我自己為例，我這二年買了二間房子，都是座落曼谷市中心、上市公司開發商、近捷運五百米內。把價錢換成台坪的話，一間每坪約為50萬左右、另一間每坪約為100萬左右；不同地段、不同等級的房子價差會差一倍以上，所以一樣要等影片出來才知詳情。人家說房價是台灣的1/5，並不表示買的是便宜的房子，搞不好人家買的是豪宅。」

Jerry也透露在泰國生活的消費，也是看個人想要怎樣的生活，像他住在優良的社區、女兒念國際學校且生活水準維持中上程度，很多朋友聽到他的開銷也是覺得很驚人。因此來泰國前，可以先找房地產仲介詢問，或是直接聯繫專業的海外投資物管公司。

最後，Jerry補充說明，「房地產的需求方方面面，在台灣即是如此，可以想像海外置產的考量會更多。這幾年會有這麼多人前仆後繼來泰國買房，每個人的想法可能都不同，但一定是種種原因堆疊而成。」

事實上，泰國房地產從十年前橫空出世，大部份專家分析過去華人趨之若騖，而造成泰國房地產市場投機過熱，直到經過疫情的洗禮、去蕪存菁，目前環境已經相當成熟，台灣人若對泰國房地產有興趣，都可以把握進場時機。


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