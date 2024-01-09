愛莉莎莎泰國置產引熱議！專家分析優劣　房市投資人點出關鍵優勢

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另外，他也指出曼谷的房價確實比台北便宜，但金額多寡還是要看地段。Jerry說：「以我自己為例，我這二年買了二間房子，都是座落曼谷市中心、上市公司開發商、近捷運五百米內。把價錢換成台坪的話，一間每坪約為50萬左右、另一間每坪約為100萬左右；不同地段、不同等級的房子價差會差一倍以上，所以一樣要等影片出來才知詳情。人家說房價是台灣的1/5，並不表示買的是便宜的房子，搞不好人家買的是豪宅。」
Jerry也透露在泰國生活的消費，也是看個人想要怎樣的生活，像他住在優良的社區、女兒念國際學校且生活水準維持中上程度，很多朋友聽到他的開銷也是覺得很驚人。因此來泰國前，可以先找房地產仲介詢問，或是直接聯繫專業的海外投資物管公司。
最後，Jerry補充說明，「房地產的需求方方面面，在台灣即是如此，可以想像海外置產的考量會更多。這幾年會有這麼多人前仆後繼來泰國買房，每個人的想法可能都不同，但一定是種種原因堆疊而成。」
事實上，泰國房地產從十年前橫空出世，大部份專家分析過去華人趨之若騖，而造成泰國房地產市場投機過熱，直到經過疫情的洗禮、去蕪存菁，目前環境已經相當成熟，台灣人若對泰國房地產有興趣，都可以把握進場時機。