北市國小惡霸拿剪刀霸凌同學「當選模範生」　校方：全班票選結果

羅致政疑似不雅影片真偽不公開！藍質疑介選　陳建仁：不同意

▲立院9日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告高端疫苗採購。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）
▲立院9日召開臨時會，邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告高端疫苗採購。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨近期再度陷入桃色風暴，民進黨立委羅致政疑似不雅影片鑑定結果出來，不過，檢調表示要被害人同意才能對外公布。國民黨立委曾銘宗今（9）日質疑不公布就是政府介選，但是行政院長陳建仁表達不同意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院長陳建仁今天將赴立法院專案報告高端案。國民黨立委曾銘宗詢問陳建仁，羅致政不雅的影片已經鑑定完成，什麼時候公布？陳建仁說，這好像跟今天的議題沒有關係，不過這件事已經進入司法調查，行政院完全支持也希望檢調單位能儘速查明真相。曾銘宗問，「影片是不是變造？」陳建仁說，尊重檢調調查結果。增

曾銘宗問何時會公布，會不會選後才公布？陳建仁說，「我們會尊重司法獨立。」曾銘宗再問：「你不公布就是政府介選，你同不同意？」陳建仁說：「不同意」，曾銘宗說，不同意沒關係，讓2300萬民眾去做出公斷。

針對羅致政和蔡英文總統對話的音檔外流，曾銘宗詢問陳建仁說，到底是誰偷錄？陳建仁說，「要檢調偵查，我們都不是偵查專家」，曾銘宗問，會不會是羅致政自己錄？陳建仁說，這是立委自己的猜測，他很懷疑，所以要檢調來偵查，他們都不是偵查的專家。

曾銘宗說，假設陳建仁和蔡英文的對話也可能被錄音，因為一個國會議員的講話都會被錄音。陳建仁說，他們很慎重地、很積極進行調查工作，要進一步看錄音是不是偽造要做相關的鑑定等。

曾銘宗追問，什麼時候調查結果會出來，陳建仁說，他無法替檢調回答。曾銘宗說，這是國安的問題，國會議員與總統對話被偷錄，這涉及國家安全，陳建仁表示，他同意是國安問題，所以要請檢調用科技方法，審慎來調查。

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

藍營公布不雅片截圖　羅致政轟配合中國介選「誰供應影片？」

又是中共介選？凌濤爆羅致政不雅影片　道具自拍、鹹濕對話樣樣來

羅致政不雅片鑑定結果未公布　陳建仁：支持檢調盡快釐清真相

批在野黨抹黑高端疫苗　陳建仁哽咽：很多老人不敢打疫苗染疫身亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選