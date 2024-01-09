羅致政疑似不雅影片真偽不公開！藍質疑介選　陳建仁：不同意

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曾銘宗問何時會公布，會不會選後才公布？陳建仁說，「我們會尊重司法獨立。」曾銘宗再問：「你不公布就是政府介選，你同不同意？」陳建仁說：「不同意」，曾銘宗說，不同意沒關係，讓2300萬民眾去做出公斷。
針對羅致政和蔡英文總統對話的音檔外流，曾銘宗詢問陳建仁說，到底是誰偷錄？陳建仁說，「要檢調偵查，我們都不是偵查專家」，曾銘宗問，會不會是羅致政自己錄？陳建仁說，這是立委自己的猜測，他很懷疑，所以要檢調來偵查，他們都不是偵查的專家。
曾銘宗說，假設陳建仁和蔡英文的對話也可能被錄音，因為一個國會議員的講話都會被錄音。陳建仁說，他們很慎重地、很積極進行調查工作，要進一步看錄音是不是偽造要做相關的鑑定等。
曾銘宗追問，什麼時候調查結果會出來，陳建仁說，他無法替檢調回答。曾銘宗說，這是國安的問題，國會議員與總統對話被偷錄，這涉及國家安全，陳建仁表示，他同意是國安問題，所以要請檢調用科技方法，審慎來調查。
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