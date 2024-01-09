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澄清絕非謎片男主角　洪申翰：好險沒聽總統的話刮鬍子

▲對於不雅片風波，洪申翰表示好險當初沒聽總統蔡英文的話把鬍子剃掉，否則現在可能跳到黃河都洗不清。（圖／記者ＯＯＯ攝，2023.01.08）
▲對於不雅片風波，洪申翰表示好險當初沒聽總統蔡英文的話把鬍子剃掉，否則現在可能跳到黃河都洗不清。（圖／記者ＯＯＯ攝，2023.01.08）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立委洪申翰昨日遭控淪為不雅片男主角，對此今（9）日接受媒體採訪表示，這是一起發生在上月的詐騙恐嚇案，收到一封造假不實資訊的信件要來恐嚇他，當下就已報警處理，也透露自己被朋友虧自我感覺良好，不輕言減肥跟刮鬍子，否則跳到黃河都洗不清，更說總統蔡英文曾問要不要刮鬍，「昨晚心想還好沒聽總統的話。」

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對於遭指不雅片男主角一事，洪申翰說，這是一起詐騙恐嚇案，在去年12月就收到一封造假不實資訊的信件要來恐嚇他，上頭所說的完全是虛構的內容，當下就馬上報警，該案也已進入偵辦。

洪申翰說，此外在影片中可以很明顯看出，該男子身材比他瘦很多，也沒有鬍子，光憑肉眼就可以清楚辨認不是他。就是造假影片。認為選前倒數上傳這樣的影片，指控他不實且虛構的事情，尤其透過境外IP假帳號，在網路平台散佈，當然就是企圖介選、影響選舉惡質事件，沒有什麼好懷疑。

而洪申翰也自嘲稱，第一時間有朋友將影片傳給他，更被虧是自我感覺良好，不輕言減肥跟刮鬍子，否則現在跳到黃河都洗不清。例提及總統蔡英文曾問有沒有考慮刮鬍，「昨晚心想還好沒聽總統的話。」

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