雄女、台大學長姊應援黃捷！陳其邁團隊三首長送歐趴糖力挺
高雄市第六選區民進黨立委候選人黃捷，今（9）日與陳其邁市府團隊的三位首長站路口，包括經發局長廖泰翔，是台大工管系畢業，觀光局長高閔琳是台大昆蟲系畢業，行國處長張硯卿則是高雄女中畢業。三位局處長都是黃捷台大、雄女的學長姊，因此他們特別準備「all pass糖」給學妹，祝福黃捷能在四天後的選戰中順利當選、all pass。
記者鄭婷襄／高雄報導
黃捷表示，在以前求學階段，在考試時學長姊都會送上「all pass糖」，特別感謝三位學長姊今天來為她助陣，相信在「all pass糖」的祝福之下，四天後的選戰考驗一切都可以順利。
黃捷也說，之所以請到這三位局處長為她助陣，也因他們都是年輕世代從政的代表，黃捷和他們都對高雄的未來相當關心。黃捷舉例，她和高閔琳局長針對壽山動物園有很多合作和建議，讓動物園可以有更進一步的發展，打造為真正的動物自由之地。
而和張硯卿處長在選區內，針對包括旅運中心等高雄在國際上的地標形象代表都有合作，共同打造高雄的門面，是非常重要的城市外交。而談起和廖泰翔局長的合作更是緊密，黃捷說因為她的選區是高雄商圈最多的一個選區，這些商圈都很仰賴和經發局的合作，不管是市場活化、去年相當成功的聖誕生活節，也是在黃捷和經發局的合作下促成。希望未來這些願意為高雄付出的年輕世代代表，都可以繼續合作，一切創造更好的高雄。
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