春節返鄉車票還有！台鐵曝各路線有位時段、2天內沒取票11日釋出

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台鐵公司指出，今天0點起，開放113年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）113年2月6日至2月15日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，開放訂位後第1分鐘完成7萬6,588張訂票，前4分鐘完成10萬3,116張訂票，前10分鐘完成13萬4,828張訂票。截至今天上午8點止，總計完成17萬1,273筆、31萬3,477張訂票，訂票過程順利。
台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月11日上午9點重新釋出。詳細餘票請查閱台鐵公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。
另外，台鐵公司說，2月7日、8日、13日、14日東線8班實名制列車，將於1月11日0點起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
台鐵公司也整理截至今天上午9點的車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)台北往花蓮、台東方向
113年2月7日7點以後，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。
113年2月8日長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。
(二)台東、花蓮往台北方向
113年2月13、14日，長途自強號座位已售完，中短途仍有座位。
二、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往台東方向
長途各時段自強號尚有座位。
(二)台東往高雄方向
長途各時段自強號尚有座位。
三、其餘日期、車次尚有座位