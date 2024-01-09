香港政治大秀、扼殺媒體民主追求！黎智英失去自由的1000個日子

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我擔任台蘋總編輯及社長時，辦公室和他辦公室有時是只有一牆之隔，或者是隔著行政總裁葉一堅的辦公室。他在台灣的辦公室幾乎都不會超過10坪的空間，一個小圓桌，一兩個書櫃。他常常進了公司，就很平靜地拿起一本書讀，或者拿著手機寫文章。他剛開始到台灣時，國語講得很勉強，常常要猜他某些話是什麼意思，但他堅持用國語和大家溝通，香港同事再幫他翻譯較難聽懂的話；幾年下來，他國語就講得非常好，可以流暢公開演講，生氣時還會用國語罵人。他對語言的學習沒有停止，對新科技的投入，他比別人還熱中，當別人感到挫折時，他比別人還堅持到底。
台灣《蘋果日報》是台灣第一份全彩的報紙，他堅持用最好的油墨，才不會看完報紙沾得滿手黑；台灣傳統派報系統拒絕幫台蘋送報，他乾脆找人在台灣創造新的送報物流，但不是送到戶，而是送到超商，改變了台灣讀者傳統買報紙的習慣。他創辦「壹電視」，當時是亞洲第一家全高畫質的電視台，但上架困難，幾度都被NCC打回票，我們都感到一籌莫展。他另闢戰場，大量送機上盒，以串流服務來播壹電視，這還是2010年的時代。
生活中的朋友不多 知識反而是他最好的朋友
動畫也是。早期90秒的動畫，一般電影動畫公司要耗費45天才能完成，但黎智英卻看到商機，他下令兩小時就要完成，於是全公司動員，不斷克服困難，各部門常常向他報告進度及困難，時間雖然逐漸壓縮，只是兩小時的目標真的太難了，但他一直堅持，也參與動腦改變產製流程。也因為他意志的堅持，2009年一則還原老虎伍茲車禍現場的新聞動畫，震驚CNN、路透等全球媒體界，紛紛引用，甚至委託製作。
2019年，在他推動下，香港《蘋果日報》及台蘋走在其他中文媒體之前，開始推動訂閱制。但軟體的問題，尤其是台灣又牽涉到發票問題，引進的訂閱軟體屢屢出問題，網站流量因鎖網關係，也不斷下滑，同事們常抱怨我們老是在做白老鼠。但黎智英絲毫不放棄，香港《蘋果日報》的訂閱漸上軌道，也才能面對企業因中共壓力，全面撤出港蘋廣告的危機，延續了港蘋一段期間的生命。
聽說黎智英在苦牢裡，很認真地讀了許多書。沒錯，知識是他最好的朋友，他在實際生活裡，朋友真的不多，他甚至把一般人視為難堪的事，當作趣事來講。他說，有次參加一個公開儀式場合，他就選了一個空位坐下來，結果沒多久，附近幾個座位上的名人都紛紛離開，他身邊馬上空出好幾個位子，沒有人喜歡和他坐在一起。
他不喜歡應酬，中午常常請司機去買外帶回來。他喜歡美食，但不喜歡浮誇的美食，所以外帶回來的美食，可能是桃源街的牛肉麵，或是民族西路的老牌張豬腳飯，或是東門興記的水餃。如果聽到別人吃得浮誇或昂貴，他會瞪大雙眼說，這會「天打雷劈」。
他來台灣時，找來聚餐的朋友，常常就是固定的幾位，有時他們幾對夫妻也會一起出國旅遊。他這幾位朋友也都知分寸，從來沒有因為他是黎智英朋友的身分，打電話來關說新聞。他不喜歡到處結交朋友的原因，除了應酬浪費他讀書的時間，另一個就是他討厭有人來關說新聞。
有一次，一位他金融圈認識的人，打電話給他關說新聞，希望某則爆料新聞不要刊登。黎智英掛掉電話後，愈想愈氣，就打電話給這位金融圈的朋友，他說，這則新聞可以不登，但「也請你把我壹傳媒的股份全部都買下」。當然，這通電話以後，雙方就沒有往來。
報紙應爭取讀者共鳴 對「使命感」非常反胃
台灣媒體老闆最喜歡熱鬧，不是開很長的會議，就是主持很大場面的典禮；但黎智英都不喜歡，因為他相信部屬的時間才是最寶貴，全部主管的總薪資那麼高，卻聚在一起開冗長的會議，是最浪費的事。他常要求我，會議一定要在30分鐘內結束。
和黎智英開會壓力很大，他常要求超乎尋常的任務，最討厭部屬說不，只要聽到幾次同樣的答覆，他就會下令資遣這個人，所以如有不同意見，通常都要很迂迴提出。但他在很霸道的另一面，也會再三思考同事的不同想法；有幾次，他會隔了一兩天突然打電話說，「我錯了，你的想法是對的」等。
作為一位億萬富翁，他絕少在公司以財富示人，穿著很單純。剛在台灣創業時，有找一個很高挺的印裔保鑣，但後來他出門就只有司機，而沒有保鑣。他在香港住宅被人縱火後，有一次向他說在台灣還是要小心，最好再請保鑣隨時保護，他回說不用怕，在台灣不會有事，他相信台灣的安全。
他相信報紙是要爭取讀者的共鳴，對「使命感」3個字非常反胃，如果有同事在開會時，提到使命感常會被痛斥，但如果讀者對某種政治目標很有共鳴，難道這不也是一種使命感嗎？黎智英後來慢慢也陷入這種弔詭的情境，從媒體商人變成具有使命感的媒體老闆。
他對台灣政治本來不感興趣，一直覺得老是口水之戰，不如社會新聞來得好賣。有一次，有人安排了馬英九和黎智英見面，黎智英回到辦公室，直呼不曉得馬英九在講什麼，還說下次不要再安排這種見面了。
也因為和政治人物話不投機，蔡英文擔任總統後，想和黎智英見面聊聊，黎智英很猶豫要不要婉拒。後來他還是去見了一面，印象很好。在馬英九任期末段，他對國民黨的親中很反感，對民進黨寄予重望；然而到了蔡英文第1任期後段及第2任，他對台灣的政商環境就轉為憂心，尤其是有關投資環境及供電問題，屢屢想向蔡英文建言，但這時變成蔡英文不太想見他。
對親中媒體反感 卻反對犧牲新聞自由罰中天
雖然他在國民黨及民進黨之間擺盪，但很在乎台灣《蘋果日報》的立場，再三要求務必要保持中立，要非藍也非綠，民主及言論自由才是他關心的核心，而不是站哪一邊。他對親中媒體本來就沒有好感，但NCC在2020年11月要審查中天執照換照，黎智英已交了他的專欄稿子，突然另外傳個簡訊來，要求在文末另增一段說明，寫道「中天不論是非、撐中的立場令人反感，因此我們才需要新聞自由，保障有些人或政府反對甚至反感的言論。為了懲罰中天卻毀了台灣的新聞自由，值得嗎？民主能包容異端正顯其寶貴，也是台灣人為其民主政制驕傲之處」。
他關心台灣，但台灣有希望，不必為台灣落淚，他後來談起香港，有幾次都是語帶哽咽。但即使他在2020年8月被香港警方以涉嫌違反《香港國安法》及串謀欺詐罪拘捕，消息震驚國際，在保釋後的2020年11月底，他留在我手機上最後的訊息，是「新聞水準不能降低為了廣告，否則最後質素不好連廣告都沒有，千萬不能為了廣告用新聞來遷就，這關卡一定要守緊」。念茲在茲，仍然是報紙的新聞品質與獨立。
黎智英在陽明山的別墅，裝飾簡明大方，又不顯豪奢；但有一個地方讓人不太喜歡，就是他放了一個很大的鳥籠，裡面幾隻羽毛鮮豔的雀鳥不斷鳴叫，鳥音雖然清脆，但鳥卻失去自由，令人不捨。如今想來，黎智英已在遠處成為籠中鳥，失去自由。
根據《財訊》雙週刊內容，最近，在台北市公館一家香港餐館用餐，看到帳單上的細目最後一行是「願榮光 歸香港…0元」。如果可以再點一道菜，那就是「願自由 還黎智英」。（本文作者為台灣《蘋果日報》前社長）
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