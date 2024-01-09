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張清芳20年心情不藏了！曝摯友離世受打擊　旅居香港無人認識

▲張清芳過去的14張專輯全部重新整理、上架數位平台，她也罕見曝光這20年來的心情。（圖／環球音樂提供）
▲張清芳過去的14張專輯全部重新整理、上架數位平台，她也罕見曝光這20年來的心情。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

在距離張清芳上一張專輯《感情生活》正好滿20年的1月9日，她過往的14張專輯已經重新整理、上架數位平台，張清芳親筆寫下想對歌迷們說的話，而一直希望自己除了唱歌之外，應該再為歌迷朋友們做點什麼，因此也選在今（9）日成立官方社群粉絲專頁。

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在整理14張專輯的過程中，張清芳像是也整理了一次過往的自己，她侃侃而談這20年來經歷了許多，一個幾乎天天見面的摯友驟逝，讓她萌生想離開、換環境生活的念頭；而婚後旅居香港的她，從人人皆曉到無人熟識，累積了很多不同的生活經驗，她表示，「就連在手術房，生孩子時都是這些經典歌曲陪著我，一起哼唱、一起喜迎孩子的到來。」每首歌曲都閃耀著每段彌足珍貴的時光，正因爲這樣，所以她對每首歌的歌詞都非常熟悉，在演唱會時可以完全不看提詞機。

▲張清芳過去的14張專輯全部重新整理、上架數位平台。（圖／環球音樂提供）
▲張清芳親筆寫下想對歌迷們說的話。（圖／環球音樂提供）
張清芳剩不到2個月的時間要攻高雄巨蛋，最初是在高雄參加歌唱比賽，獲得演唱組冠軍，與其他得獎者錄製歌唱合輯進而被相中，最終簽約出道發行個人專輯，因此張清芳對高雄有著極深厚的情感，率先透露3月2日高雄巨蛋「TimeLESS」演唱會，將有破天荒的驚喜出現，至於邀請的演唱嘉賓部分，張清芳幽默表示，「我只知道來當過我演唱會的嘉賓，都很快會結婚、有好事發生。」

▲張清芳將於明年3月高雄開唱，近期將飛紐約與帥兒Nathan相見。（圖／上引娛樂提供）
▲張清芳預告高雄場的演唱會會有嘉賓。（圖／上引娛樂提供）



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