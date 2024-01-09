拳擊／菲律賓拳王Manny Pacquiao首次來台！生涯總戰績62勝、39KO
臺灣格鬥運動股份有限公司今（9）日正式宣布，将在2024年啟動「鍇睿格鬥冠軍賽(Carry Fighting Championship)」 首屆格鬥職業賽事，為國内拳擊選手的崛起創造更多機會。他們在記者會上也邀請到了重量級嘉賓、世界拳擊傳奇選手Manny Pacquiao擔任「鍇睿格鬥冠軍賽」聯盟的榮譽主席。他本人首次來台，參與這項盛事，也勉勵台灣拳擊運動能蓬勃發展。
記者黃建霖/臺北報導
Manny Pacquiao是拳擊史上唯一奪得8個不同量级冠軍的世界拳王，更被譽為「菲律實拳擊傳奇」，被視為是該國的國家英雄。他自1995年踏進職業拳壇之後，生涯總戰績為62勝2平8敗，39次將對手給KO。
臺灣格鬥運動股份有限公司執行長顏宥騫表示，「鍇睿格鬥冠軍賽」即將成為台灣格鬥的巔峰，自己迫不及待地期待著這場引領臺灣格鬥運動新時代的盛事。而前拳王Manny Pacquiao的參與更為賽事增添了傳奇光彩，相信這將成為讓台灣在全球格鬥界嶄露頭角的重要時刻。
Pacquiao在記者會上親自從顏宥騫手上接過賽事榮譽主席的證書，他表示台灣擁有巨大的拳擊競技發展潛力，自己也很榮幸可以來到這裡，並成為這項賽事的一份子。
「格鬥運動是我生命的一部份，成為這項賽事的榮譽主席讓我能和大家一起見證出色的拳擊手和拳擊賽事，相信錯睿格鬥冠軍賽將成為拳擊界的一個新的里程碑。我鼓勵所有參與的的年輕拳擊手勇敢追夢。」Pacquiao在會上如此說道。