前刑事局副座控88會館行政調查不實 女檢涉「誣陷」不起訴確定
因捲入「88黑金招待所」而遭拔官的前刑事局副局長黃建榮在行政調查出爐後，控訴高檢署行政調查期間，涉放任檢察官王涂芝找媒體帶風向，影射他跟另名女檢黃錦秋意圖找王涂芝串供，控告王涂芝涉嫌妨害名譽，北檢雖不起訴，但黃建榮提再議，高檢署認為再議不合法，依法簽結，王涂芝不起訴確定。
記者潘千詩／台北報導
黃建榮提告指出，王涂芝受理地下匯兌業者郭哲敏、林秉文洗錢案後，讓林秉文300萬元交保、郭哲明潛逃出境等啟人疑竇的強制處分，又於2022年12月10日，涉透過媒體帶風向「知情人士卻透露，同樣捲入風暴的高檢署檢察官黃錦秋（前警政署政風室主任），曾在案件曝光後致電給她（王凃芝），引導或暗示王女在接受行政調查時，對外說沒去過88招待所。」
黃建榮另指控，王涂芝在高檢署、新北檢訪談時，胡亂指摘「黃建榮稱改往信義區歡唱」等不實陳述；負責行政調查的高檢署主任鄭鑫宏故意不追究王涂芝，並在調查報告中作出不實結論，導致他被警政署記過調職懲處。
去年12月，台北地檢署認為，黃建榮不具告訴權，將王涂芝不起訴，鄭鑫宏因罪證不足，以他案簽結。黃建榮提再議，高檢署認為，再議不合法，依法簽結，王涂芝不起訴確定。