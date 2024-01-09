特企／隆乳越大越好？醫師觀察：現代女性更懂愛自己

根據國際美容整形外科學會及醫美整形行為近年統計的調查發現，「隆乳」在女性整形手術中高居第一！邱大睿說明：「我們無法決定胸部的先天基因條件，可能隨著懷孕、哺乳、老化或是減肥等的因素，導致乳房不飽滿、下垂或鬆弛。以診間觀察來看，隆乳比例有逐年增加的趨勢，且多數會與閨蜜結伴而行，除了與女性觀念的改變有關，近年也陸續有新的義乳選擇出現，相較過去的義乳除了比較美觀，安全性也更高，因此手術的成功率也跟著提升，讓患者與跟醫師有更多的選擇。」
不只是胸部大小，胸部的形狀和堅挺度也是理想胸型的關鍵之一，許多人會詢問如何挑選隆乳材質及形狀。邱大睿說明，以形狀來說常見的可分為圓盤型與水滴型，圓盤型整體是圓潤的球狀，上下半部是一樣的弧度，植入後會讓南北半球都很渾圓，適合喜歡上胸較豐滿者；水滴型則是模仿乳房自然的垂墜感，上半部的曲線較平緩、下半部較圓潤，可以打造上段平滑而下段飽滿的胸型。至於哪種比較好其實沒有正解，邱大睿院長建議還是要依據本身的體質條件，包含原始的胸部大小、皮膚鬆緊度、整體身形等，以及喜歡的樣子去選擇，可多與醫師溝通，清楚自身的需求才是最重要的！
邱大睿進一步說明，隆乳手術需要剝離組織創造空間，因此必須開一個切口，目前常以乳房下緣、乳暈周圍與腋下作為手術切口位置。乳房下緣的傷口術後會產生較明顯之疤痕，多半於困難重作或要植入大尺寸義乳時採用；乳暈周圍切口雖然較能隱藏疤痕，但容易破壞到乳腺組織，較不適合未來有哺乳計畫的女性；腋下則是目前最常採的切口位置，疤痕不明顯、不會破壞乳腺組織，因此不影響日後哺乳功能，不同切口位置各有優劣之處，通常會視患者狀況而定。
莢膜攣縮是許多人對於隆乳術後的擔憂之一，因為當義乳植入胸部後，會啟動人體本身的自我防衛機制，產生一層纖維膜包住義乳，將外來物質與身體其他組織隔離，以免外來物造成身體的危害，而這層纖維膜便稱之為「莢膜」。邱大睿解釋：「一般來說，產生莢膜是正常現象，但若發生莢膜攣縮則會使義乳空間慢慢縮小，嚴重的話甚至會導致義乳扭曲、變形或移位。不過近幾年義乳的安全性都很好，透過材質來降低產生的機率，依照近幾年的經驗，發生的比例非常少大約在1%以下。建議隆乳術後頻繁按摩，並且多留意胸部狀況，有問題及早回診檢查，才能讓胸部呈現好的效果，也防止變形以及避免夾膜攣縮的問題。」
星采整形外科診所擁有完善、安全的隆乳流程，術前會先進行醫師諮詢，與用戶討論適合的胸型、尺寸及隆乳的材質等，並與長島乳房醫學影像中心合作，安排用戶進行「全自動乳房斷層掃描檢查」與「乳房遠紅外線熱像儀檢查」，於手術前先確認用戶是否有乳房病變以及乳癌存在的可能，待確保乳房狀況正常後才進行後續的手術安排。邱大睿分享，手術全程我們會使用內視鏡輔助手術，可以更清楚的剝離胸部組織，術後會提供照護須知、安排回診及術後追蹤，同時也會協助用戶登錄或填寫義乳保固書，目前市面上常見的義乳保固約5-12年，依照廠牌、發生之問題會有不同。
深耕美業16年的知名醫學美容品牌-星采星和醫美，秉持著「慎」的理念服務每一顆想變美、變健康的心，目前全台有15間據點。其中「星采整形外科診所」為星采星和醫美首家整形外科診所，自2011年成立後，從醫學美容服務出發，提供整形外科、雷射治療、微整注射、私密保養、電音波治療、增肌減脂等服務，並拓展智能健康，提供全方位的智慧醫療及預防醫學服務。今年重新設計診間風格搬遷至仁愛敦南圓環，擁有高度便利的交通環境與專業醫療團隊，打造讓用戶擁有最放鬆、安全的就診環境！
我是廣告 請繼續往下閱讀