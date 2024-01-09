T1／海神12月份成大贏家 胡瓏貿、布銳克曼獲選月MVP與最佳外援
T1職籃聯盟2023-24賽季十二月份獎項出爐，單月MVP由傷癒強勢回歸，並不斷突破自我的「海龍王」胡瓏貿，力壓群雄奪下殊榮。而最佳外援競爭激烈，包含目前攻佔得分王的麥卡利(Erik McCree)、暫居抄截王的克羅馬(Lasan Kromah)、籃板機器威廉斯(Devin William)與進攻萬花筒金恩(Nicholas King)，但最終由大三元製造機布銳克曼(Jason Brickman)脫穎而出，獲選單月最佳外援。
記者廖聿偉/綜合報導
高雄全家海神胡瓏貿十二月出賽六場，繳出場均20.7分、8.5籃板、2.2助攻的成績單，其中三分球46投20中，命中率高達四成三，12月9日面對雲豹一戰，此時戰績墊底的海神有翻轉排行的壓力，該場胡瓏貿展現超高球商，狂砍33分外加11籃板2助攻，刷新生涯例行賽得分新高，同時也以精彩表現霸氣宣告健康回歸。
海神本季雖在熱身賽取得二連勝，開季之初卻面臨三連敗，但球員依然保有強韌心態，尤其胡瓏貿無論場上場下皆扮演球隊黏著劑，以自己的方式幫助球隊，是高雄全家海神重返榮耀不可或缺的戰將。票數方面儘管胡瓏貿在球迷票選略輸特攻阿巴西與雲豹高錦瑋，但獲得大多數專業媒體青睞，最終擊敗眾家勁敵，獲得十二月MVP獎項。
至於十二月最佳外援獎項，則由海神頂級後場指揮官布銳克曼獲選。布銳克曼與海神攜手第三個球季，無論是組織、視野、傳球意識、單打技巧等能力，都為海神注入穩定且不容忽視的巨大能量。12月23日踢館臺北戰神一役，戰神一度將比分追至四分差，但布銳克曼關鍵時刻跳出來接管戰局，該場賽事以31分、16助攻、12籃板，超人表現帶隊取勝，同時也達成生涯第四次大三元紀錄！
布銳克曼十二月場均貢獻19.4分、14.6助攻、6.9籃板、2.5抄截的數據，於球迷票選中高票脫穎而出，更在媒體票選部分獲得多數的5分高分票，亮眼的表現讓布銳克曼於競爭激烈的單月最佳外援戰局中，獲得球迷與媒體的一致肯定。