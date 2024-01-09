觀察／賴清德、蕭美琴固守民主嘉義　力求地方整合盼選票創高峰

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除了賴清德中午到場輔選，王美惠今晚也將與副總統候選人蕭美琴同台造勢，期盼在兩位母雞帶領下，能凝聚支持者選票，讓選情再創高峰。
▲賴清德今赴嘉義輔選，與王美惠在圖畫前合影。（圖／王美惠辦公室提供）
賴清德昨天相繼赴屏東、高雄、台南車掃，中午轉赴嘉義市輔選，表定11時30分出發，時間未到，王美惠競總服務處早早聚集逾百名支持者及海外世界台灣同鄉會等待。
鄉親看到賴清德後相當興奮，紛紛高喊賴總統好、凍蒜等語，賴則微笑揮手回應，車隊在嘉義市掃街時，沿路有支持者熱情揮舞旗幟，還有店家特別跑出來觀看，機車騎士熱情揮手、拿起手機錄影，更有鄉親放鞭炮以示支持。
車隊抵達王美惠服務處後，賴清德一下車被支持者團團包圍、索取簽名。雖然午時的嘉義太陽炙熱，有鄉親不斷喊太熱太熱，但仍是擠向人群中，欲能與賴清德合影；賴進入服務處後，看到手工繪製牆面的「賴桑分身」，更驚呼「實在太像了！」接著與王美惠停留合影、並簽名。
▲賴清德與王美惠在圖畫中簽名。（圖／記者陳佩君攝，2024.01.09）
賴清德在致詞時也不忘向支持者喊話，希望台灣人通通站出來，與他共同完成選戰的最後一哩路；王美惠則強調「選對的人，民主路一直走！」
據了解，賴清德除了看到插畫後相當滿意外，也不忘對王美惠加油打氣，希望兩人在嘉義選票能再創新高。
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