帶「小黃狗」回家養1年！長大有角變成牛魔王 躺大腿撒嬌融化了
還以為是像「小黃狗」一樣的毛孩，結果長大竟然長角變成牛魔王！而且還非常溫馴真是讓人大融化。國外一名男子帶了小牛回家當寵物，一開始還像小黃狗一樣，沒想到僅養一年，小牛成長速度相當快，一下就變成超大隻且又長出強壯牛角的大牛，因為個性溫馴，還會躺在主人的大腿磨蹭撒嬌，畫面引發不少人熱議「太可愛了啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
國外一名男子本來帶回一隻小牛，只見牠乖乖地待在車子的後座，還有可愛的小耳朵，沒有說是小牛的話，看起來還真的有幾分像「小黃狗」，而男子家中成員看到小牛也相當的開心，一邊飼養一邊跟小牛培養感情，甚至上班的時候也還會帶著牠，就跟一般養貓養狗那樣平常。
結果養了1年之後，男子帶回的這隻小牛已經長大，變成超巨大的「牛魔王」，頭上還長出兩個超強壯的牛角，不過這並不影響到牛隻跟飼主的感情，牛因為溫馴的個性，還會躺在主人的大腿上磨蹭，看起來既違和又可愛！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！牛長大還能這麼親近的嗎？」、「還以為是像小狗的牛牛，結果是這麼大隻的XD」、「好違和的感覺，不過又覺得好可愛www」、「這個牛可以吃嗎？哈哈哈哈一條龍的生死服務」；而也有人發現該牛種應該是「蘇格蘭高地牛」，個性相當溫馴且擁有可愛的外表。
事實上，蘇格蘭高地牛就牛肉而言，在全球不算理想的選擇，因此商業價值欠佳，不過牠還是被運到全球各地，無論是嚴寒的俄羅斯或加拿大，還是南美的阿根廷、秘魯，都可以看到毛茸茸的高地牛；而高地牛因為有助於牧場的草長得更好，牠們會吃掉老的木本植物，促使青草生長，可以成為綿羊最佳食物，因此不少牧羊農場都會養殖這種高地牛來讓草木得以再生。